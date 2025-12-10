HLV Kim Sang-sik: 'U22 Việt Nam phải thắng Malaysia bằng mọi giá'

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự quyết tâm trước trận đấu quan trọng với U22 Malaysia vào ngày 11/12.

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu thắng U22 Malaysia. Ảnh: VFF

Sau chiến thắng mở màn 2-1 trước U22 Lào hôm 3/12, U22 Việt Nam có gần một tuần để rà soát lực lượng và hoàn thiện chiến thuật. Chia sẻ trong buổi tập chiều 10/12, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Chúng tôi có đủ 23 cầu thủ trong tình trạng tốt nhất. Trận đấu ngày mai mang tính bước ngoặt và toàn đội đều đang hướng về một kết quả tích cực”.

Đánh giá về đối thủ, ông Kim nhận định U22 Malaysia là đội bóng chơi mạnh mẽ, thiên về tốc độ và tranh chấp. Tuy nhiên, U22 Việt Nam nghiên cứu kỹ lối chơi này sau khi ban huấn luyện trực tiếp theo dõi các trận đấu của họ.

“Malaysia giàu thể lực và có lối đá tấn công sắc sảo. Nhưng U22 Việt Nam chuẩn bị kỹ từ chiến thuật đến thể chất. Các cuộc họp chuyên môn cho thấy đội đủ khả năng kiểm soát trận đấu”, ông nói.

Trong khi U22 Malaysia chỉ cần hòa để bảo toàn ngôi đầu, U22 Việt Nam buộc phải thắng nếu muốn tự quyết. HLV Kim nhấn mạnh tinh thần nhập cuộc sẽ là chìa khóa: “Tôi nói với các cầu thủ rằng đây không còn là trận vòng bảng thông thường. Chúng ta phải coi nó như trận đấu sống còn. Chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc”.

Trận U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 11/12 và được xem như “trận chung kết bảng B” cho tấm vé vào bán kết SEA Games 33.

