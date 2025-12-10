Taekwondo Việt Nam hụt huy chương vàng đầy tranh cãi

Trưa 10/12, Nguyễn Trọng Phúc, Trịnh Thị Kim Hà giành huy chương bạc nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.

Trọng Phúc thất vọng khi nhận kết quả thua Singapore. Ảnh: Duy Hiệu (từ Thái Lan).

Cặp VĐV Nguyễn Trọng Phúc và Trịnh Thị Kim Hà có màn trình diễn ấn tượng, vượt qua đôi chủ nhà Thái Lan để góp mặt ở chung kết nội dung quyền biểu diễn đôi nam – nữ. Tuy nhiên, ở trận tranh chuy chương vàng, cặp đôi của Việt Nam đứng sau cặp Singapore.

Lãnh đội Taekwondo Việt Nam quyết định gửi đơn khiếu nại lên tổ trọng tài, cho rằng bộ đôi Singapore mắc 3 lỗi rõ ràng trong chung kết quyền tiêu chuẩn đôi nam - nữ nhưng không bị tính phạt. Sau khi nhóm họp, ban tổ chức quyết định giữ nguyên kết quả ban đầu, đồng nghĩa Trọng Phúc và Thị Kim Hà chấp nhận tấm huy chương bạc.

Trước đó, Singapore giành quyền vào chung kết do Philippines bị xử thua ở bán kết. "Nước nào vào chung kết cũng được, nhưng vấn đề trọng tài chưa ổn cho lắm", đại diện đội tuyển Taekwondo Việt Nam cho biết.

Jujitsu mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam. Cặp võ sĩ Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam với tấm huy chương đồng ở nội dung Duo Show nữ.

Sau đó, cặp Trần Hữu Tuấn - Tơ Đăng Minh và Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng mang về thêm 2 chương đồng hai cho đoàn Việt Nam sau khi cán đích ở vị trí thứ ba nội dung Duo Show nam môn Jujitsu.

Đến thời điểm hiện tại (11h55), đoàn Thể thao Việt Nam có 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng trong ngày thi đấu đầu tiên (10/12).