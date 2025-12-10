Nữ ca sĩ bị hủy hoại sự nghiệp sau màn trình diễn ở SEA Games 33 là ai

Theo Mgronline, lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9/12 tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala (Thái Lan). Trong chương trình, tiết mục của Violette Wautier trở thành tâm điểm tranh luận khi khán giả theo dõi qua livestream nhận thấy chất lượng âm thanh kém, khiến phần trình diễn bị lệch nhịp rõ rệt. Giọng hát của Violette Wautier cũng gây thất vọng, nhiều lần không khớp với nhạc.

Sau chương trình, Violette Wautier đăng tải lời giải thích. Cô cho biết phía ban tổ chức yêu cầu nghệ sĩ hát nhép 100% nên hệ thống mic sẽ tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, khi bước ra sân khấu, mic của cô được bật còn tai nghe lại không hoạt động. Việc không thể nghe giọng của chính mình khiến cô không kiểm soát được nhịp, dẫn đến màn trình diễn thiếu ổn định.

Nữ ca sĩ viết rằng cô “vô cùng xin lỗi” vì màn trình diễn gây thất vọng và khẳng định sự cố này xảy ra ngoài ý muốn. Cô chia sẻ: “Giọng hát của tôi lệch nhịp đến khó tin. Tôi cảm thấy danh tiếng, hình ảnh và sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng nặng nề. Ít nhất, tôi cần được lên tiếng để tự bảo vệ mình”.

Theo Violette, suốt sự nghiệp cô hiếm khi hát nhép và luôn muốn biểu diễn live. Tuy nhiên, phương án hát nhép đã được chốt từ trước, khiến cô không chuẩn bị cho tình huống mic bật và tai nghe tắt. “Nếu biết đang hát live, tôi đã bỏ tai nghe để điều chỉnh theo sân khấu. Tôi không trách ai, tôi chỉ muốn có cơ hội giải thích”, cô nói.

Universal Music Thailand – đơn vị quản lý Violette – cho biết đã tiến hành rà soát nội bộ và xác nhận nguyên nhân xuất phát từ sự hiểu lầm giữa các bên liên quan, khiến phần trình diễn không diễn ra như kế hoạch. Công ty bày tỏ sự tiếc nuối và cảm ơn khán giả đã dành sự cảm thông cho nghệ sĩ.

Kao Jirayu - giọng ca chính của nhóm Retrospect và là bạn trai của Violette - cũng lên tiếng trên Facebook. Anh cho biết bản thân “không nói nên lời” và “hoàn toàn thất vọng” với khâu tổ chức.

Sinh năm 1993, Violette Wautier được biết đến từ The Voice Thái Lan mùa 2 (2013). Cô thành công trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh, nổi bật với nhiều ca khúc được yêu thích và các vai diễn trong One for the Road, Faces of Anne, Blackout…

