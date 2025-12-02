Cú sốc với Onana

Thủ môn Andre Onana tiếp tục trải qua những ngày tháng đáng quên khi bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách dự CAN 2025 của tuyển Cameroon.

Onana bị gạch tên khỏi tuyển Cameroon.

Quyết định gây sốc này xuất hiện đúng vào thời điểm sự nghiệp của Onana xuống dốc, sau khi anh mất suất bắt chính tại MU và phải chuyển sang Trabzonspor theo dạng cho mượn từ tháng 9.

Dù Cameroon triệu tập tới bốn thủ môn cho giải đấu khởi tranh ngày 21/12, Onana vẫn bị bỏ rơi. Trước đó, thủ thành 29 tuổi thường xuyên góp mặt và là trụ cột của đội tuyển trong nhiều năm qua.

Trong khi Onana bị loại, hai ngôi sao đáng chú ý khác lại góp mặt trong danh sách 28 cầu thủ của Cameroon là Bryan Mbeumo (MU) và Carlos Baleba (Brighton). Cựu cầu thủ Tottenham và đang thi đấu tại Saudi Arabia, Georges-Kevin Nkoudou, cũng được gọi trở lại.

Ngày công bố danh sách thi đấu của Cameroon càng gây chú ý hơn khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này là Samuel Eto’o quyết định sa thải HLV Marc Brys chỉ vài giờ sau đó. David Pagou được bổ nhiệm làm người thay thế, trong bối cảnh Cameroon chỉ còn ba tuần để chuẩn bị cho trận mở màn gặp Gabon vào ngày 24/12. Sau đó, đội lần lượt chạm trán Bờ Biển Ngà (28/12) và Mozambique (31/12).

Đối với Onana, việc bị gạch tên khỏi CAN 2025 là cột mốc đáng quên trong sự nghiệp. Sở hữu 53 lần khoác áo đội tuyển Cameroon, nhưng tương lai của thủ thành này tại ĐTQG đang trở nên mờ mịt.

Bóng đá Cameroon cũng đang trải qua ngày tháng tồi tệ. Hôm 14/11, quốc gia này để thua 0-1 trước CH Congo và mất vé dự World Cup 2026.

