Farke đối mặt 'tuần sinh tử' tại Leeds

Daniel Farke bước vào một tuần có thể định đoạt tương lai tại Leeds United, trong bối cảnh ban lãnh đạo CLB đã chuẩn bị tinh thần cho việc sa thải nếu đội nhà tiếp tục thất bại.

Daniel Farke có thể bị Leeds United sa thải.

Leeds vừa thua đau Manchester City bằng bàn thắng phút bù giờ của Phil Foden thuộc vòng 13 Premier League hôm 29/11. Nhưng điều khiến áp lực dâng cao là chuỗi bốn trận thua liên tiếp, sáu thất bại trong bảy trận và vị trí trong nhóm xuống hạng cùng Burnley và Wolves.

Nhiều nguồn tin nội bộ thừa nhận Farke đang ở lằn ranh sinh tử, dù vẫn có ý kiến cho rằng đội bóng chơi không tồi như những gì bảng điểm thể hiện. Sự sốt ruột của 49ers Enterprises càng lớn khi họ muốn có HLV mới đủ sớm để tham gia kế hoạch chuyển nhượng tháng 1/2026.

Tập đoàn này cũng vừa tham gia các quyết định mạnh tay tại Rangers, đội bóng mà họ đồng sở hữu, khi lần lượt sa thải CEO, giám đốc thể thao và HLV trưởng chỉ trong ba tháng. Chủ tịch Leeds, Paraag Marathe, đồng thời giữ vai trò phó chủ tịch tại Rangers.

Leeds dự kiến chi đậm trong kỳ chuyển nhượng sắp tới để củng cố cơ hội trụ hạng, nhất là khi 49ers cam kết đầu tư hàng chục triệu bảng nâng cấp sân Elland Road lên hơn 53.000 chỗ. Tuy nhiên, niềm tin vào Farke chưa bao giờ tuyệt đối.

Ông từng suýt mất ghế ngay sau khi đưa đội thăng hạng mùa hè trước, và cũng không được gia hạn hợp đồng, dấu hiệu cho thấy ông vẫn đang trong quá trình “thử việc”.

Leeds chi hơn 100 triệu bảng cho 10 tân binh trong mùa hè, nhưng kết quả không như kỳ vọng. Farke phàn nàn vì không có thêm lựa chọn tấn công sau khi chia tay Patrick Bamford mà không tìm người thay thế.

Ngược lại, một số lãnh đạo đặt câu hỏi về chất lượng các bản hợp đồng mới, cho rằng ông ưu tiên sức mạnh hơn kỹ thuật. Trong số này, chỉ Sean Longstaff và Gabriel Gudmundsson được đánh giá là thành công rõ rệt.

Tình hình nhân sự thượng tầng cũng biến động. Cố vấn tuyển dụng Nick Hammond rời Leeds sang Everton, theo bước cựu CEO Angus Kinnear. Điều này buộc Leeds phải đôn Adam Underwood từ vị trí trưởng bộ phận vận hành bóng đá lên làm giám đốc thể thao.

Leeds sẽ đá với Chelsea vào ngày 4/12 và Liverpool sau đó 3 ngày. Và chỉ cần thêm một cú sảy chân, triều đại của Farke có thể khép lại ngay tại Elland Road.