Foden giải cứu Man City ở phút 90+3

Đêm 29/11, Man City chật vật đánh bại Leeds 3-2 trên sân nhà ở vòng 13 Premier League nhờ cú đúp của Phil Foden.

Phút 90+1, Leeds lùi toàn bộ quân số về trước khung thành để bảo toàn tỷ số hòa 2-2. Tuy nhiên, toan tính của đội khách đã sụp đổ trước khoảnh khắc ngôi sao của Phil Foden. Tiền vệ người Anh rê dắt qua hai cầu thủ đội khách, trước khi tung cú sút kỹ thuật bằng chân trái đưa bóng xuyên qua "rừng chân" rồi nằm gọn trong khung thành.

Trước đó, Foden mở tỷ số cho Man City với pha volley chuẩn xác ở ngay giây thứ 56. Đây cũng là bàn thắng nhanh nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đến phút 25, Josko Gvardiol ghi tên lên bảng điện tử với tình huống nhân đôi cách biệt sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành Leeds.

Man City chật vật hạ đội mới lên hạng.

Tưởng chừng Man City sẽ có chiến thắng nhẹ nhàng nhưng không. Hàng thủ chủ nhà liên tục mắc sai lầm dẫn đến 2 bàn thua. Phút 49, Matheus Nunes chuyền hỏng, tạo cơ hội cho Calvert-Lewin rút ngắn tỷ số. Không lâu sau, đến lượt Gvardiol phạm lỗi giúp Leeds gỡ hòa từ chấm phạt đền.

Những pha bóng tranh cãi khiến trận đấu kéo dài đến tận phút bù giờ thứ 11. Man City may mắn tìm được bàn ấn định thắng lợi do công của Foden, qua đó vươn lên thứ 2 tại Premier League với 25 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm.

Chiến thắng của Man City khiến trận derby London giữa Chelsea và Arsenal sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 30/11 nóng hơn. Lúc này, thầy trò Pep Guardiola bắt đầu phà hơi thở vào Arsenal, CLB dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong trường hợp "Pháo thủ" bại trận, cuộc đua vô địch sẽ lại thêm phần hấp dẫn.