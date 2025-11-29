Phút bù giờ điên rồ trong ngày Bayern Munich thắng nhọc

Tối 29/11, Bayern suýt đánh rơi điểm trên sân nhà Allianz Arena khi bị St Pauli cầm hòa đến phút 90+2, nhưng cuối cùng vẫn thắng ngược 3-1 ở vòng 12 Bundesliga.

Luis Diaz toả sáng trong chiến thắng của Bayern.

Sau thất bại trước Arsenal ở League Phase, Champions League, Bayern trở về Allianz Arena với mục tiêu trút giận. Đối thủ lại là St Pauli, đội bóng họ không thua trong hơn 20 năm. Nhưng trái với kỳ vọng, thầy trò Vincent Kompany chơi nhạt nhòa. Trung phong Harry Kane im tiếng, còn Bayern chỉ tung ra hai cú sút trúng đích trong gần 90 phút.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa 1-1, mọi thứ bất ngờ bùng nổ. Luis Diaz ghi bàn ở phút 90+3, rồi Nicolas Jackson ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+7. Sân Allianz Arena như nổ tung. Bayern giữ vững ngôi đầu với 9 điểm nhiều hơn Leipzig và tiếp tục duy trì sự vượt trội ở Bundesliga.

Người hùng của trận đấu không ai khác ngoài Luis Diaz. Cựu tiền vệ cánh Liverpool ghi một bàn, kiến tạo một bàn và tỏa sáng đúng lúc đội nhà rơi vào bế tắc. Phút 90+3, từ quả tạt của Joshua Kimmich, hàng thủ St Pauli tập trung theo kèm Harry Kane. Diaz âm thầm lẻn vào sau lưng, bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn đối phương. Một khoảnh khắc lạnh lùng và quyết đoán.

Bàn thắng ấy không chỉ cứu Bayern khỏi trận hòa bẽ bàng, mà còn cho thấy giá trị tuyệt đối của Diaz. Đây đã là bàn thứ 7 của anh tại Bundesliga, và tổng cộng 12 bàn trên mọi đấu trường. Bayern rõ ràng đã đúng khi đưa ngôi sao người Colombia về Munich. Trong khi đó, Liverpool, đang khủng hoảng ở Anh, có lẽ không khỏi tiếc nuối khi chia tay một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất của họ.

Luis Diaz cho thấy giá trị ở Bayern Munich.

Dẫu chiến thắng, Bayern vẫn để lộ nhiều hạn chế. Họ kiểm soát bóng tới 81%, tung 19 cú sút nhưng chỉ 4 lần đưa bóng đi trúng đích. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thấp phản ánh sự bế tắc kéo dài từ đầu trận. Không có khoảnh khắc léo hỏm của Diaz, Bayern có thể đã đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà.

Ba điểm ở lại Munich, nhưng màn trình diễn này mang tính cảnh báo. Bayern cần nhiều hơn thế nếu muốn giữ nhịp trong cuộc đua đường dài, và tránh rơi vào cảnh sống nhờ vào phép màu phút cuối như trước St Pauli.