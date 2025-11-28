Cảnh loạn đả trong trận Arsenal đè bẹp Bayern

Hôm 27/11, CĐV Bayern Munich đụng độ dữ dội với cảnh sát tại sân Emirates trong thất bại 1-3 trước Arsenal thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Cổ động viên Bayern đụng độ với cảnh sát London tại Emirates.

Những đoạn video lan truyền trên X cho thấy khán đài đội khách bùng nổ căng thẳng từ rất sớm với tiếng la hét, xô đẩy, pháo sáng và những cuộc đụng độ nảy lửa.

Lực lượng cảnh sát buộc phải tràn vào khu vực này để tách các nhóm CĐV Bayern đang mất kiểm soát. Một khoảnh khắc gây sốc thậm chí ghi lại cảnh CĐV Bayern bị cảnh sát lôi thẳng xuống đường hầm khi hỗn loạn lan ra cả khu vực hành lang sân.

Nhân chứng mô tả với The Sun rằng tình hình rất tệ, trong khi lực lượng an ninh trên sân gần như không thể kiểm soát đám đông quá khích. Dù bạo lực chỉ xảy ra ở khu vực của CĐV Bayern, bầu không khí trên toàn sân lập tức trở nên ngột ngạt khi hàng nghìn người chứng kiến sự việc.

Sự cố khiến CĐV Arsenal không khỏi bức xúc về hành vi của nhóm CĐV đội khách. Nhưng khi bóng lăn, "Pháo thủ" nhanh chóng đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Đoàn quân của Mikel Arteta chơi bùng nổ, đánh bại Bayern 3-1 với màn trình diễn đẳng cấp.

Jurrien Timber mở tỷ số ở phút 22, trước khi tài năng trẻ Lennart Karl gỡ hòa cho Bayern. Sang hiệp hai, Arsenal hoàn toàn áp đảo. Noni Madueke vào sân và lập tức tạo dấu ấn bằng pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1, còn Gabriel Martinelli trừng phạt sai lầm của hàng thủ Bayern để ấn định chiến thắng 3-1.

Không chỉ củng cố ngôi đầu bảng Champions League, Arsenal còn khiến Bayern nhận thất bại đầu tiên mùa này – khép lại một buổi tối ác mộng cho "Hùm xám", cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài.

