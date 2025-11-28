Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cảnh loạn đả trong trận Arsenal đè bẹp Bayern

  • Thứ sáu, 28/11/2025 11:28 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hôm 27/11, CĐV Bayern Munich đụng độ dữ dội với cảnh sát tại sân Emirates trong thất bại 1-3 trước Arsenal thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Arsenal anh 1

Cổ động viên Bayern đụng độ với cảnh sát London tại Emirates.

Những đoạn video lan truyền trên X cho thấy khán đài đội khách bùng nổ căng thẳng từ rất sớm với tiếng la hét, xô đẩy, pháo sáng và những cuộc đụng độ nảy lửa.

Lực lượng cảnh sát buộc phải tràn vào khu vực này để tách các nhóm CĐV Bayern đang mất kiểm soát. Một khoảnh khắc gây sốc thậm chí ghi lại cảnh CĐV Bayern bị cảnh sát lôi thẳng xuống đường hầm khi hỗn loạn lan ra cả khu vực hành lang sân.

Nhân chứng mô tả với The Sun rằng tình hình rất tệ, trong khi lực lượng an ninh trên sân gần như không thể kiểm soát đám đông quá khích. Dù bạo lực chỉ xảy ra ở khu vực của CĐV Bayern, bầu không khí trên toàn sân lập tức trở nên ngột ngạt khi hàng nghìn người chứng kiến sự việc.

Sự cố khiến CĐV Arsenal không khỏi bức xúc về hành vi của nhóm CĐV đội khách. Nhưng khi bóng lăn, "Pháo thủ" nhanh chóng đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Đoàn quân của Mikel Arteta chơi bùng nổ, đánh bại Bayern 3-1 với màn trình diễn đẳng cấp.

Jurrien Timber mở tỷ số ở phút 22, trước khi tài năng trẻ Lennart Karl gỡ hòa cho Bayern. Sang hiệp hai, Arsenal hoàn toàn áp đảo. Noni Madueke vào sân và lập tức tạo dấu ấn bằng pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1, còn Gabriel Martinelli trừng phạt sai lầm của hàng thủ Bayern để ấn định chiến thắng 3-1.

Không chỉ củng cố ngôi đầu bảng Champions League, Arsenal còn khiến Bayern nhận thất bại đầu tiên mùa này – khép lại một buổi tối ác mộng cho "Hùm xám", cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài.

Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Kimmich 'chê' Arsenal: 'Toàn bóng chết và bóng dài'

Joshua Kimmich thừa nhận Arsenal xứng đáng thắng 3-1 tại Champions League, nhưng khẳng định đội bóng của Arteta không phải đối thủ khó khăn nhất mà Bayern gặp mùa này.

4 giờ trước

Kịch bản ác mộng cho Arsenal, Man City

Các CLB hàng đầu Premier League đối mặt với kịch bản phải đá 32 trận trong 4 tháng tới, đẩy cầu thủ tới giới hạn thể lực trong cuộc đua trên nhiều mặt trận.

27:1607 hôm qua

Cầu thủ 13 tuổi của Arsenal đi vào lịch sử cúp châu Âu

Luis Munoz là cái tên tiếp theo của Arsenal tạo nên cột mốc lịch sử của làng bóng đá trẻ châu Âu.

28:1693 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tường Linh

Arsenal Arsenal

    Đọc tiếp

    Canh xo xat giua CAHN va Bac Kinh Quoc An hinh anh

    Cảnh xô xát giữa CAHN và Bắc Kinh Quốc An

    17 giờ trước 21:11 27/11/2025

    0

    Tối 27/11, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An lao vào tranh cãi dữ dội trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

    Sai lam cua Nguyen Filip hinh anh

    Sai lầm của Nguyễn Filip

    18 giờ trước 20:02 27/11/2025

    0

    Tối 27/11, Nguyễn Filip mắc sai lầm khiến CLB CAHN sớm bị Bắc Kinh Quốc An vượt lên dẫn trước thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý