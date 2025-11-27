Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản ác mộng cho Arsenal, Man City

  • Thứ năm, 27/11/2025 11:18 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Các CLB hàng đầu Premier League đối mặt với kịch bản phải đá 32 trận trong 4 tháng tới, đẩy cầu thủ tới giới hạn thể lực trong cuộc đua trên nhiều mặt trận.

Các đội Premier League thường căng sức trên nhiều đấu trường.

Lịch thi đấu dày đặc là thách thức thường xuyên với các đội bóng Anh, và mùa giải này cũng không ngoại lệ. Việc tham dự đồng thời Premier League, Champions League/Europa League, FA Cup và League Cup có thể dẫn tới nguy cơ kiệt sức và chấn thương cho các cầu thủ.

Premier League thậm chí cảnh báo rằng các trận đấu có thể được dời lịch đột ngột nếu các đội tiến sâu tại các vòng knock-out châu Âu. Hiện tại, Chelsea, Newcastle, Man City và Arsenal đều hướng tới vị trí quan trọng trong top 8 ở giai đoạn vòng phân hạng Champions League.

Bảo đảm thứ hạng trong top 8 đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8, tránh tham dự thêm vòng play-off. Theo The Telegraph, các đội Anh nằm ngoài top 8 có thể trải qua lịch thi đấu điên rồ với 32 trận, bắt đầu từ cuối tuần này đến đợt FIFA Days tháng 3/2026.

Nếu tiến sâu ở cúp quốc nội nhưng không lọt vào top 8 châu Âu, các đội bóng Anh khả năng phải căng sức đá liên tiếp và chỉ còn đúng một tuần được nghỉ giữa tuần, trước khi kết thúc vòng play-off Champions League vào tháng 3 năm sau.

Để giảm áp lực cho cầu thủ, Premier League mùa 2026/27 sẽ khởi tranh muộn hơn, vào ngày 22/8, nhằm ưu tiên thời gian nghỉ ngơi. Mùa giải mới sẽ có 33 vòng thi đấu cuối tuần và 5 vòng giữa tuần, kết thúc trước trận chung kết Champions League 2027. Các trận đấu trong dịp Giáng sinh và năm mới sẽ được sắp xếp để không diễn ra cách nhau dưới 60 giờ.

Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Cầu thủ 13 tuổi của Arsenal đi vào lịch sử cúp châu Âu

Luis Munoz là cái tên tiếp theo của Arsenal tạo nên cột mốc lịch sử của làng bóng đá trẻ châu Âu.

2 giờ trước

Thảm họa Neuer

Thủ thành Manuel Neuer phạm nhiều sai lầm trong thất bại 1-3 của Bayern Munich trước Arsenal ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11.

5 giờ trước

Đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out Champions League

Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên đảm bảo suất tham dự vòng knock-out UEFA Champions League mùa giải 2025/26.

5 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

