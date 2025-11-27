Kịch bản ác mộng cho Arsenal, Man City

Các CLB hàng đầu Premier League đối mặt với kịch bản phải đá 32 trận trong 4 tháng tới, đẩy cầu thủ tới giới hạn thể lực trong cuộc đua trên nhiều mặt trận.

Các đội Premier League thường căng sức trên nhiều đấu trường.

Lịch thi đấu dày đặc là thách thức thường xuyên với các đội bóng Anh, và mùa giải này cũng không ngoại lệ. Việc tham dự đồng thời Premier League, Champions League/Europa League, FA Cup và League Cup có thể dẫn tới nguy cơ kiệt sức và chấn thương cho các cầu thủ.

Premier League thậm chí cảnh báo rằng các trận đấu có thể được dời lịch đột ngột nếu các đội tiến sâu tại các vòng knock-out châu Âu. Hiện tại, Chelsea, Newcastle, Man City và Arsenal đều hướng tới vị trí quan trọng trong top 8 ở giai đoạn vòng phân hạng Champions League.

Bảo đảm thứ hạng trong top 8 đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8, tránh tham dự thêm vòng play-off. Theo The Telegraph, các đội Anh nằm ngoài top 8 có thể trải qua lịch thi đấu điên rồ với 32 trận, bắt đầu từ cuối tuần này đến đợt FIFA Days tháng 3/2026.

Nếu tiến sâu ở cúp quốc nội nhưng không lọt vào top 8 châu Âu, các đội bóng Anh khả năng phải căng sức đá liên tiếp và chỉ còn đúng một tuần được nghỉ giữa tuần, trước khi kết thúc vòng play-off Champions League vào tháng 3 năm sau.

Để giảm áp lực cho cầu thủ, Premier League mùa 2026/27 sẽ khởi tranh muộn hơn, vào ngày 22/8, nhằm ưu tiên thời gian nghỉ ngơi. Mùa giải mới sẽ có 33 vòng thi đấu cuối tuần và 5 vòng giữa tuần, kết thúc trước trận chung kết Champions League 2027. Các trận đấu trong dịp Giáng sinh và năm mới sẽ được sắp xếp để không diễn ra cách nhau dưới 60 giờ.

