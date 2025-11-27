Đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out Champions League

Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên đảm bảo suất tham dự vòng knock-out UEFA Champions League mùa giải 2025/26.

"Pháo thủ" vươn lên dẫn đầu vòng phân hạng Champions League với 15 điểm cùng hiệu số ấn tượng (+13).

Rạng sáng 27/11, Arsenal đánh bại Bayern 3-1 trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League trên sân Emirates. Với thành tích hoàn hảo 5 trận toàn thắng sau 5 lượt trận vòng bảng, "Pháo thủ" chắc chắn vị trí trong top 24.

Ngay cả khi thua cả 3 trận còn lại của vòng phân hạng, Arsenal cũng không thể tụt xuống dưới hạng 21, cột mốc an toàn dẫn thẳng đến giai đoạn play-off tranh vé dự vòng 16 đội. Họ lúc này đã hơn nhóm các đội từ vị trí 21 đến 25 tới 9 điểm, bằng khoảng cách của 3 trận thắng. Chưa tính đến hiệu số bàn thắng bại cực tốt, khả năng Arsenal đứng thấp hơn vị trí thứ 21 là không thể xảy ra.

Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, Arsenal đang bay cao tại đấu trường châu lục. Họ dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 điểm, hiệu số bàn thắng bại +13. Arsenal cũng là đội duy nhất còn duy trì thành tích toàn thắng ở Champions League mùa này.

Theo thể thức mới của Champions League, 36 đội thi đấu vòng phân hạng, nơi top 8 đi thẳng vào vòng 16 đội, từ hạng 9 đến 24 tranh play-off hai lượt, còn 12 đội cuối bị loại hoàn toàn.

Trong khi các ông lớn khác như Real Madrid, Manchester City hay PSG vẫn đang vật lộn để tìm sự ổn định và chưa chắc suất, Arsenal chứng minh họ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương.

Ba trận còn lại (gặp Club Brugge, Inter Milan và FC Kairat) giờ đây chỉ là cơ hội để "Pháo thủ" củng cố vị trí top 8, nắm lợi thế hạt giống ở vòng 16 đội.