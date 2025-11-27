Quyết định thay người tài tình của Arteta

Rạng sáng 27/11 (giờ Hà Nội), Arsenal giành chiến thắng 3-1 trước Bayern Munich tại vòng phân hạng Champions League. Đáng chú ý, những pha thay người của HLV Arteta là nhân tố trực tiếp góp công vào 2 bàn thắng cuối.

Những cầu thủ được vào sân từ ghế dự bị của Arsenal đều trực tiếp đóng góp vào bàn thắng.

Arsenal khởi đầu sắc sảo tại Emirates khi tận dụng ngay quả phạt góc đầu tiên để mở tỷ số, với cú đánh đầu chính xác của Jurrien Timber. Thế nhưng đến phút 32, Lennart Karl đưa Bayern trở lại trận đấu sau một tình huống mà nhiều chuyên gia cho rằng Miles Lewis-Skelly đã đứng sai vị trí, khiến bẫy việt vị của Arsenal bị phá vỡ. Sang hiệp hai, Mikel Arteta lập tức can thiệp: ông rút cầu thủ trẻ ra nghỉ và tung Calafiori vào sân. Quyết định ấy lập tức tạo hiệu ứng.

Từ hành lang trái, Calafiori tung đường chọc khe sắc như dao cắt để Madueke - người được đưa vào sân từ hiệp một sau chấn thương của Trossard - thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 69. Một pha phối hợp giữa hai “quân bài” thay người cho thấy sự nhạy bén của Arteta trong việc xoay chuyển cục diện.

Nhưng dấu ấn lớn nhất của ông thầy người Tây Ban Nha đến ở phút 77. Gabriel Martinelli được tung vào sân từ phút 68 và chỉ cần chưa đầy 10 phút để thay đổi trận đấu. Tiền đạo người Brazil tự mình đoạt bóng ngay từ tình huống tấn công của Bayern, bứt tốc loại Neuer rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, chốt hạ chiến thắng 3-1 cho “Pháo thủ”.

Những điều chỉnh chính xác, quyết đoán và đầy tính chiến lược của Arteta giúp Arsenal tiếp tục “đứng một mình một ngựa” tại bảng phân hạng. Họ có 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận, tạo khoảng cách 3 điểm với Inter Milan và cho thấy hình ảnh của một đội bóng trưởng thành, linh hoạt và đầy bản lĩnh.

Chiến thắng trước Bayern cũng mang giá trị tinh thần lớn trước chuyến hành quân đến Stamford Bridge ngày 30/11. Dù Trossard chưa chắc kịp trở lại, CĐV Arsenal hoàn toàn có thể tin rằng với chiều sâu đội hình hiện tại - và hơn hết là sự nhạy bén trên sa bàn của Arteta - “Pháo thủ” đủ khả năng tiếp tục đánh bại Chelsea của Enzo Maresca.