Trận cầu điên rồ giữa PSG và Tottenham

Rạng sáng 27/11, PSG và Tottenham tạo ra màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với 8 bàn thắng và một thẻ đỏ ở vòng phân hạng Champions League.

Trên sân nhà, PSG tạo thế trận lấn lướt nhưng lại để Tottenham chọc thủng lưới trước ở phút 35, sau pha đánh đầu cận thành của Richarlison. Tuy nhiên, niềm vui của CĐV đội khách chỉ kéo dài trong 10 phút. Vitinha tước đi lợi thế dẫn bàn của đội khách bằng một cú sút xa đưa bóng găm vào góc chữ A, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Khi hiệp hai mới diễn ra được 5 phút, Randal Kolo Muani, người cũ của PSG, chọc thủng lưới đội bóng cũ nhưng chỉ 3 phút sau, chủ nhà lại gỡ hòa. Vitinha tiếp tục tỏa sáng với một siêu phẩm, lần này là cú cứa lòng chân trái vào góc xa, biến nỗ lực bay người của Guglielmo Vicario thành vô nghĩa.

Tiếp đà hưng phấn, PSG đẩy cao đội hình, pressing tầm cao và có thêm 2 bàn ở phút 59 và 65. Lần lượt Fabian Ruiz, Willian Pacho ghi tên lên bảng điện tử bằng những pha dứt điểm chuẩn xác trong vùng cấm.

Phút 72, Kolo Muani hoàn tất cú đúp, nhưng cũng chỉ làm nền cho Vitinha với cú hat-trick trong ngày thi đấu hoàn hảo. Phút 76, tiền vệ người Bồ Đào Nha sút penalty chuẩn xác để giúp PSG dẫn 5-3.