Trận cầu điên rồ giữa PSG và Tottenham

  • Thứ năm, 27/11/2025 04:41 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Rạng sáng 27/11, PSG và Tottenham tạo ra màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với 8 bàn thắng và một thẻ đỏ ở vòng phân hạng Champions League.

Trên sân nhà, PSG tạo thế trận lấn lướt nhưng lại để Tottenham chọc thủng lưới trước ở phút 35, sau pha đánh đầu cận thành của Richarlison. Tuy nhiên, niềm vui của CĐV đội khách chỉ kéo dài trong 10 phút. Vitinha tước đi lợi thế dẫn bàn của đội khách bằng một cú sút xa đưa bóng găm vào góc chữ A, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Khi hiệp hai mới diễn ra được 5 phút, Randal Kolo Muani, người cũ của PSG, chọc thủng lưới đội bóng cũ nhưng chỉ 3 phút sau, chủ nhà lại gỡ hòa. Vitinha tiếp tục tỏa sáng với một siêu phẩm, lần này là cú cứa lòng chân trái vào góc xa, biến nỗ lực bay người của Guglielmo Vicario thành vô nghĩa.

Tiếp đà hưng phấn, PSG đẩy cao đội hình, pressing tầm cao và có thêm 2 bàn ở phút 59 và 65. Lần lượt Fabian Ruiz, Willian Pacho ghi tên lên bảng điện tử bằng những pha dứt điểm chuẩn xác trong vùng cấm.

Phút 72, Kolo Muani hoàn tất cú đúp, nhưng cũng chỉ làm nền cho Vitinha với cú hat-trick trong ngày thi đấu hoàn hảo. Phút 76, tiền vệ người Bồ Đào Nha sút penalty chuẩn xác để giúp PSG dẫn 5-3.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real Madrid ra giá kỷ lục cho sao PSG

Real Madrid chuẩn bị gửi tới Paris Saint-Germain lời đề nghị trị giá 150 triệu euro để chiêu mộ Vitinha.

08:00 23/11/2025

    Liverpool lai thua tham tren san nha hinh anh

    Liverpool lại thua thảm trên sân nhà

    42 phút trước 04:22 27/11/2025

    Sau khi thua Nottingham 0-3, Liverpool tiếp tục nhận thất bại 1-4 trước PSV ngay tại Anfield ở vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 27/11.

    Mbappe lap poker hinh anh

    Mbappe lập poker

    54 phút trước 04:10 27/11/2025

    Rạng sáng 27/11, Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng 4-3 của Real Madrid trước chủ nhà Olympiacos ở vòng phân hạng Champions League.

