Real Madrid ra giá kỷ lục cho sao PSG

  • Chủ nhật, 23/11/2025 08:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Real Madrid chuẩn bị gửi tới Paris Saint-Germain lời đề nghị trị giá 150 triệu euro để chiêu mộ Vitinha.

Real khao khát sở hữu Vitinha.

Mức phí này sẽ biến Vitinha thành tân binh đắt nhất lịch sử Real Madrid, đồng thời cũng là thương vụ bán cầu thủ với giá cao chưa từng có của PSG.

Theo Fichajes, động thái mạnh mẽ của Real Madrid cho thấy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn tăng cường chất lượng hàng tiền vệ bằng một cầu thủ trẻ nhưng đã chứng minh đẳng cấp.

Sau nhiều mùa bóng không còn là trung tâm của các thương vụ bom tấn, Real Madrid đang quyết tâm khẳng định lại vị thế trên thị trường chuyển nhượng bằng một bản hợp đồng lớn, có tầm ảnh hưởng dài hạn.

Tuy nhiên, thương vụ này không hề đơn giản. Các nguồn tin từ Pháp cho biết PSG không có ý định bán ngôi sao 25 tuổi, trừ khi nhận được lời đề nghị vượt xa con số 150 triệu euro. Vitinha hiện đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống của đội bóng thủ đô nước Pháp, khiến việc đàm phán trở nên khó khăn hơn.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của PSG, đặc biệt sau khi gia hạn hợp đồng đến năm 2029 vào tháng 2/2025.

Dù vậy, Real Madrid được cho là sẵn sàng kiên nhẫn, bởi họ tin rằng Vitinha phù hợp với kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ. Việc thuyết phục cầu thủ và đạt thỏa thuận tài chính phù hợp sẽ là chìa khóa quyết định thành bại của thương vụ.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Thay đổi lịch sử giúp Real Madrid sắp thu về 1 tỷ euro

Theo Vozpopuli, Real Madrid đang xem xét một thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu đội bóng bằng cách mở cửa cho các nhà đầu tư thiểu số. 

Duy Anh

Real PSG Vitinha

