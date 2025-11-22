Thay đổi lịch sử giúp Real Madrid sắp thu về 1 tỷ euro

Theo Vozpopuli, Real Madrid đang xem xét một thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu đội bóng bằng cách mở cửa cho các nhà đầu tư thiểu số.

Real sắp có nguồn đầu tư lớn.

Tập đoàn đứng sau Louis Vuitton, cùng với Sixth Street, được cho là đã sẵn sàng đầu tư khoảng 1 tỷ euro để nắm giữ 10% cổ phần của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Khoản tiền này sẽ thúc đẩy đáng kể ngân sách chuyển nhượng của Real Madrid trong thời gian tới.

Chủ tịch Real, Florentino Perez, được cho là muốn đẩy nhanh cải cách nhằm củng cố mức định giá vượt 10 tỷ euro của câu lạc bộ, con số cao nhất lịch sử bóng đá.

Mô hình mà Real Madrid đang xem xét được lấy cảm hứng từ bóng đá Đức, cho phép vốn tư nhân tham gia nhưng vẫn bảo đảm quyền kiểm soát thuộc về câu lạc bộ. Phương án khả thi nhất hiện nay là bán cổ phần thiểu số “không quyền lực”, chỉ sở hữu quyền lợi kinh tế dài hạn, nhằm giảm thiểu phản ứng từ nội bộ và tạo bước chuyển mềm mại trước cuộc trưng cầu dân ý dự kiến vào năm 2026.

Đối với Sixth Street, thương vụ này mang ý nghĩa chiến lược khi quỹ đã tham gia khai thác thương mại sân Bernabeu. Trong khi đó, tỷ phú Bernard Arnault, chủ Louis Vuitton, xem đây là cơ hội củng cố vị thế thương hiệu, sau khi đế chế xa xỉ LVMH trở thành nhà tài trợ toàn cầu của Real Madrid từ tháng 6.