MU nhận trái đắng trước Real Madrid

Angelo Stiller được cho là đã từ chối cơ hội gia nhập Man Utd để chờ đề nghị từ Real Madrid.

Stiller được cả Real lẫn MU theo đuổi.

Theo Fichajes, Stiller nói rõ mong muốn được khoác áo Real Madrid, yếu tố có thể tạo ra khác biệt lớn trong bối cảnh các CLB Premier League như Liverpool và Manchester United đều theo đuổi anh.

Ở tuổi 24, Stiller trở thành điểm tựa quan trọng trong thành công của Stuttgart mùa vừa qua. Khả năng thu hồi bóng, tư duy chiến thuật trưởng thành và những đường chuyền phát triển lối chơi sắc bén khiến anh được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự trẻ hay nhất Bundesliga.

Với triết lý bóng đá của Xabi Alonso tại Real Madrid, đề cao kiểm soát, nhịp độ và khả năng cân bằng tuyến giữa, Stiller được xem là sự bổ sung hoàn hảo.

Stuttgart định giá Stiller vào khoảng 60 triệu euro, một con số cao nhưng hợp lý nếu xét đến tiềm năng phát triển dài hạn của cầu thủ này. Hợp đồng của anh còn đến năm 2028, giúp đội bóng Đức có vị thế đàm phán mạnh mẽ. Tuy nhiên, Real Madrid lại nắm lợi thế quan trọng, đó là mong muốn từ chính cầu thủ.

Trong khi Liverpool tìm kiếm người cạnh tranh với Ryan Gravenberch và Manchester United cần phương án thay thế Casemiro, cả hai đội bóng Anh đều gặp bất lợi khi Stiller xem Real Madrid là điểm đến lý tưởng cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp.

Với tham vọng, môi trường phát triển và dự án chiến thuật hấp dẫn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội sở hữu một trong những tiền vệ phòng ngự tiềm năng nhất châu Âu.