Isco sắp nhận lương cao nhất Betis

Real Betis đang tiến gần việc chốt hợp đồng mới với Isco, qua đó giữ chân cựu sao Real Madrid tại Benito Villamarin ít nhất đến năm 2028.

Isco sắp được tăng lương.

Thỏa thuận có thể được công bố ngay tuần tới. Isco tỏ ra hài lòng với cuộc sống tại Betis và không có ý định rời đi. Theo Goal, giao kèo mới đưa Isco trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất câu lạc bộ, ngang bằng với Antony.

Antony, ký hợp đồng 5 năm mùa hè vừa qua, hiện nhận 7,8 triệu euro/năm bao gồm thưởng. Isco sẽ nhận mức thu nhập tương đương khi ký hợp đồng mới. Câu lạc bộ cũng cân nhắc các tùy chọn kéo dài thêm đến 2029 hoặc thậm chí cho phép anh gắn bó đến cuối sự nghiệp, dựa trên thành tích thi đấu.

Dù trải qua chấn thương nặng vào tháng 8, gãy xương mác, Isco trở lại tập luyện từ đầu tháng này. HLV Manuel Pellegrini xác nhận: "Cậu ấy sẵn sàng cho các lựa chọn sau khi kết thúc đợt tập trung đội tuyển quốc gia".

Đáng chú ý, Isco trở lại tuyển Tây Ban Nha tham dự Nations League lần đầu sau 6 năm vào tháng 6. Với kỳ World Cup 2026, đây là cơ hội cuối cùng để anh đại diện "La Roja" ở đẳng cấp cao nhất. HLV Luis de la Fuente khẳng định: "Chúng tôi vẫn cân nhắc gọi Isco khi anh hồi phục. Chúc cậu ấy nhanh chóng trở lại sân cỏ".

Isco đang đứng trước cơ hội vừa tỏa sáng ở Betis, vừa viết tiếp chương mới trong sự nghiệp quốc tế, với vị thế biểu tượng và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn tại Benito Villamarin.