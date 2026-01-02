Tân binh sắp rời MU sau 6 tháng

Truyền thông Anh khẳng định MU sẽ để Diego Leon ra đi theo dạng cho mượn nhằm giúp tài năng trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Diego Leon sẽ sớm rời MU chỉ sau 6 tháng.

Hậu vệ trái 18 tuổi gia nhập Old Trafford từ Cerro Porteno hồi tháng 7/2025 với mức phí ban đầu 3,2 triệu bảng, có thể tăng lên 7 triệu bảng tùy điều khoản. Leon ngây chú ý nhờ nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi giàu năng lượng và xu hướng dâng cao hỗ trợ tấn công rất rõ nét.

Trong màu áo U21 MU, Leon từng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi ghi một bàn thắng đẹp mắt vào lưới Tottenham. Tuy vậy, ban huấn luyện "Quỷ đỏ" đánh giá Leon vẫn còn khá non nớt, đặc biệt ở khả năng đọc tình huống và xử lý trong các trận đấu cường độ cao.

Chính vì thế, MU ưu tiên phương án cho mượn để cầu thủ trẻ người Paraguay được thi đấu thường xuyên ở môi trường bóng đá đỉnh cao. OGC Nice là một trong những CLB được nhắc đến nhiều nhất và bày tỏ sự quan tâm tới Leon với bản hợp đồng mượn kéo dài đến hết mùa giải.

Nếu thương vụ được thông qua, đây sẽ là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển của Leon, giúp anh hoàn thiện kỹ năng và sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính tại Old Trafford trong tương lai gần.

Thực tế, cơ hội cho dàn cầu thủ trẻ không nhiều khi MU bị loại khỏi Carabao Cup và không dự cúp châu Âu mùa này.

Tân binh MU solo ghi bàn từ giữa sân Tối 25/10, Diego Leon có pha solo ghi bàn đẹp mắt giúp U21 MU đè bẹp U21 Tottenham 4-1 thuộc vòng 7 giải trẻ Premier League 2.