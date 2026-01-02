Mục tiêu giá 50 triệu bảng của MU

MU âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch chuyển nhượng đáng chú ý liên quan tới Jean-Philippe Mateta, trong bối cảnh tương lai của tiền đạo Crystal Palace khó đoán.

Mateta trở thành mục tiêu chuyển nhượng của MU.

Hợp đồng của chân sút người Pháp sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới, nhưng các cuộc đàm phán hiện rơi vào bế tắc, khiến Crystal Palace đứng trước nguy cơ mất trắng trụ cột nếu không sớm ra quyết định.

Theo Sky Sports, MU theo dõi Mateta trong thời gian dài và sẵn sàng nhập cuộc. Dù "Quỷ đỏ" không ưu tiên mua trung phong trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, họ vẫn để mắt sát sao tới diễn biến tại Selhurst Park.

Trước đó, Palace từng từ chối lời đề nghị lên tới 50 triệu bảng, song mức giá này có thể thay đổi khi hợp đồng của Mateta dần cạn thời hạn.

Tương lai của Mateta được cho là có liên hệ mật thiết với HLV Oliver Glasner, người cũng chưa cam kết gắn bó lâu dài với Palace và khả năng rời CLB sau mùa giải này. Ở chiều ngược lại, đội bóng thành London đạt thỏa thuận chiêu mộ Brennan Johnson từ Tottenham nhằm tăng cường hỏa lực, đồng thời san sẻ gánh nặng trên hàng công cho Mateta.

Mateta đang trải qua mùa giải ấn tượng khi ghi 8 bàn sau 19 lần ra sân cho Palace. Trước đó, anh lần lượt ghi 17 bàn trong 46 trận mùa trước và 19 bàn sau 39 trận ở mùa 2023/2024.

Tiền đạo 27 tuổi cũng không giấu tham vọng được chinh chiến tại Champions League, điều có thể khiến anh cân nhắc rời Palace nếu cơ hội phù hợp xuất hiện.

Về phía "Quỷ đỏ", HLV Ruben Amorim khẳng định chỉ chiêu mộ những cầu thủ "thật sự hoàn hảo cho tương lai", ưu tiên một tiền vệ phòng ngự vào mùa hè, thay vì mua sắm ồ ạt trong tháng 1. Điều đó đồng nghĩa, Mateta chỉ nằm trong danh sách theo dõi, nhưng hoàn toàn có thể trở thành cái tên nóng trên bàn đàm phán nếu cầu thủ không gia hạn với Palace.