Nơi ở đắt đỏ của Ronaldo khi giải nghệ

  • Thứ sáu, 2/1/2026 20:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Siêu biệt thự trị giá khoảng 30 triệu bảng của Cristiano Ronaldo vừa được hoàn thành, nằm tại khu nghỉ dưỡng ven biển cách Lisbon chừng 50 km.

Siêu biệt thự để Ronaldo dưỡng già.

Theo The Sun, siêu biệt thự của Ronaldo là một trong những công trình bất động sản xa hoa bậc nhất Bồ Đào Nha. Đây là tổ ấm trong mơ mà chủ nhân 5 Quả bóng vàng chuẩn bị sẵn cho cuộc sống hậu sân cỏ, sau hơn 3 năm thai nghén và thi công.

Cơ ngơi đồ sộ của CR7 gồm 8 phòng ngủ rộng rãi, hồ bơi vô cực cỡ lớn hướng thẳng ra biển và hầm đỗ xe ngầm đủ chỗ cho bộ sưu tập siêu xe trị giá khoảng 12 triệu bảng. Điểm nhấn đặc biệt nhất là hồ bơi bằng kính với lối đi dưới nước, cho phép quan sát toàn bộ chuyển động phía trên – chi tiết hiếm thấy ngay cả với những dinh thự siêu sang tại châu Âu.

Không gian nội thất bên trong được hoàn thiện ở đẳng cấp xa xỉ với hệ thống sưởi thông minh, vòi nước mạ vàng, đá cẩm thạch cao cấp và các bức tranh tường Louis Vuitton được thiết kế riêng. Ngoài ra, biệt thự còn có rạp chiếu phim gia đình, phòng massage, khu vui chơi cho các con và lối đi riêng ra bãi biển.

Bên cạnh dinh thự mới, Ronaldo sở hữu danh mục bất động sản đồ sộ trải dài khắp thế giới. Anh có penthouse trị giá 6 triệu bảng tại Lisbon, biệt thự hướng biển ở Madeira, căn nhà 36 phòng tại Madrid, bất động sản cao cấp ở Turin và căn hộ trị giá 15 triệu bảng trong Tháp Trump (New York). Hiện tại, Ronaldo sinh sống tại khu "Đảo Tỷ phú" ở Saudi Arabia trong căn nhà trị giá khoảng 12 triệu bảng.

Với khối tài sản ước tính hơn 1,4 tỷ bảng, CR7 sẵn sàng cho một cuộc sống viên mãn sau này.

