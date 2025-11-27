Liverpool tệ chưa từng thấy sau 72 năm

Nhà vô địch Premier League mùa trước đang trải qua chuỗi thất bại thảm hại hiếm thấy, đánh dấu một chương đen tối trong lịch sử 132 năm của CLB.

Liverpool gây thất vọng nặng nề.

Sau khi thua Man City và Nottingham với cùng tỷ số 0-3, Liverpool tiếp tục nhận thất bại 1-4 trước PSV ngay tại Anfield ở vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 27/11.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/1953, "The Kop" đón nhận ba trận thua liên tiếp với cách biệt 3 bàn trở lên trên mọi đấu trường.

Sự sụp đổ của Liverpool bắt đầu từ tuần cuối cùng của tháng 9. Tính từ thời điểm đó, CLB chủ sân Anfield đang dẫn đầu danh sách các đội bóng có số trận thua nhiều nhất trong top 5 giải đấu châu Âu.

Theo thống kê từ Opta, kể từ tuần cuối cùng của tháng 9, Liverpool nhận tới 9 thất bại trên mọi đấu trường, vượt qua St. Pauli và Wolfsburg (7 trận thua), Mainz, Athletic Club, Auxerre, Nice và Wolves (6 trận). Nói cách khác, Liverpool là đội tệ nhất trong top 5 giải đấu châu Âu từ hai tháng qua.

Đỉnh điểm của sự ê chề là ba trận thua gần nhất, bao gồm trận thua 0-3 trước Nottingham Forest và 1-4 trước PSV ngay tại Anfield. Trước đó, họ cũng thua Man City 0-3 tại Etihad.

Chuỗi ba trận thua với cách biệt 3 bàn kể trên (bao gồm cả các cuộc đối đầu ở Champions League) khiến cổ động viên tại Anfield không khỏi thất vọng. Nhiều người hâm mộ đến Anfield bỏ về khi trận đấu với PSV vừa qua chưa kết thúc, điều hiếm thấy trong lịch sử Liverpool.

HLV Arne Slot giờ đây đang bị chỉ trích gay gắt. Ban lãnh đạo Liverpool khả năng cao dần mất niềm tin vào Slot. Theo các nguồn tin từ báo chí Anh, nếu Slot không thể sớm xoay chuyển tình thế, HLV người Hà Lan có thể bị đẩy đến bờ vực nhận trát sa thải.