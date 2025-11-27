Arsenal lần đầu thắng Bayern tại Champions League sau 10 năm

Rạng sáng 27/11, Arsenal đánh bại Bayern 3-1 trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League trên sân Emirates.

Sau tròn 10 năm ngậm đắng nuốt cay trước Bayern ở Champions League, Arsenal đã được ca khúc khải hoàn trước đối thủ đến từ Bundesliga.

3 pha lập công của Jurrien Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli giúp "Pháo thủ" đánh bại đối thủ kỵ rơ, đồng thời vươn lên dẫn đầu vòng phân hạng Champions League với 15 điểm cùng hiệu số ấn tượng (+13).

