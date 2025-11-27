Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal lần đầu thắng Bayern tại Champions League sau 10 năm

  • Thứ năm, 27/11/2025 04:50 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Rạng sáng 27/11, Arsenal đánh bại Bayern 3-1 trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League trên sân Emirates.

Sau tròn 10 năm ngậm đắng nuốt cay trước Bayern ở Champions League, Arsenal đã được ca khúc khải hoàn trước đối thủ đến từ Bundesliga.

3 pha lập công của Jurrien Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli giúp "Pháo thủ" đánh bại đối thủ kỵ rơ, đồng thời vươn lên dẫn đầu vòng phân hạng Champions League với 15 điểm cùng hiệu số ấn tượng (+13).

Tiếp tục cập nhật.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Man City gục ngã từ sự chủ quan

Thất bại 0-2 trước Leverkusen ở Champions League không chỉ là cú vấp của Man City, mà còn là mồi lửa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng niềm tin giữa Pep Guardiola và truyền thông Anh.

10 giờ trước

Duy Anh

Arsenal Arsenal Bayern Cúp C1

    Đọc tiếp

    Tran cau dien ro giua PSG va Tottenham hinh anh

    Trận cầu điên rồ giữa PSG và Tottenham

    22 phút trước 04:41 27/11/2025

    0

    Rạng sáng 27/11, PSG và Tottenham tạo ra màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với 8 bàn thắng và một thẻ đỏ ở vòng phân hạng Champions League.

    Liverpool lai thua tham tren san nha hinh anh

    Liverpool lại thua thảm trên sân nhà

    41 phút trước 04:22 27/11/2025

    0

    Sau khi thua Nottingham 0-3, Liverpool tiếp tục nhận thất bại 1-4 trước PSV ngay tại Anfield ở vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 27/11.

    Mbappe lap poker hinh anh

    Mbappe lập poker

    53 phút trước 04:10 27/11/2025

    0

    Rạng sáng 27/11, Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng 4-3 của Real Madrid trước chủ nhà Olympiacos ở vòng phân hạng Champions League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý