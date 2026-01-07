Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Rashford hết cơ hội trở lại MU

  • Thứ tư, 7/1/2026 06:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Marcus Rashford cùng nhiều cái tên từng bị gắn mác “Bomb Squad” của MU nhiều khả năng không còn đường trở lại Old Trafford.

Rashford hết cơ hội trở lại MU.

Theo The Sun, việc Rashford, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund và thủ môn Andre Onana lần lượt rời MU theo dạng cho mượn không hoàn toàn xuất phát từ quyết định cá nhân của HLV Ruben Amorim. Nguồn tin nội bộ cho biết ban lãnh đạo CLB mới là bên đóng vai trò chủ đạo trong các lựa chọn nhân sự này, với mục tiêu cải thiện văn hóa phòng thay đồ.

Do đó, sự ra đi của HLV Amorim gần như không làm thay đổi số phận của những cầu thủ kể trên.

Rashford từng ghi bàn trong trận ra mắt của Amorim trước Ipswich hồi tháng 11/2024, song mối quan hệ giữa hai bên nhanh chóng rạn nứt. Chỉ một tháng sau, tiền đạo người Anh bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận derby Manchester, kèm theo những chỉ trích gay gắt về thái độ tập luyện và sinh hoạt. HLV Amorim thậm chí từng tuyên bố sẵn sàng sử dụng HLV thủ môn thay vì “một cầu thủ không cống hiến 100% mỗi ngày”.

Rashford hiện đã 28 tuổi và đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Đội bóng xứ Catalonia được cho là đang cân nhắc không kích hoạt điều khoản mua đứt sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc. Tại La Liga, chân sút người Anh hồi sinh mạnh mẽ với 7 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 25 lần ra sân.

Trong trường hợp chia tay Barcelona, cánh cửa trở lại Old Trafford của Rashford cũng gần như đã khép lại, bất kể ai là HLV tiếp theo của MU.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

Rashford Marcus Rashford Rashford MU Barcelona

    Đọc tiếp

    U23 Viet Nam qua hay hinh anh

    U23 Việt Nam quá hay

    2 giờ trước 05:40 7/1/2026

    0

    U23 Việt Nam mở màn U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Jordan, một trận đấu cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng kiểm soát thế trận và tư duy thi đấu ngày càng già dặn.

    Carrick, Solskjaer vao tam ngam cua MU hinh anh

    Carrick, Solskjaer vào tầm ngắm của MU

    2 giờ trước 05:35 7/1/2026

    0

    Manchester United tiến hành các cuộc trao đổi ban đầu với Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer nhằm tìm HLV tạm quyền cho phần còn lại của mùa giải sau khi sa thải Ruben Amorim.

    Man City dat thoa thuan chieu mo Semenyo hinh anh

    Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Semenyo

    2 giờ trước 05:33 7/1/2026

    0

    Manchester City đạt thỏa thuận kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Antoine Semenyo với Bournemouth và chờ hoàn tất khâu kiểm tra y tế để chốt thương vụ trước ngày 10/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý