Man City gục ngã từ sự chủ quan

Thất bại 0-2 trước Leverkusen ở Champions League không chỉ là cú vấp của Man City, mà còn là mồi lửa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng niềm tin giữa Pep Guardiola và truyền thông Anh.

Guardiola tự làm khó Man City.

Đáng lẽ đó phải là dấu mốc đáng nhớ, trận đấu thứ 100 của ông cùng Man City tại sân chơi châu Âu. Nhưng thay vào đó, Guardiola đứng giữa tâm bão chỉ trích.

Ông chọn xoay tua, tung ra đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Với lịch thi đấu dày đặc, điều này không lạ. Nhưng ở thời điểm Man City đang gặp vấn đề về phong độ, quyết định ấy bị xem là hành động “đánh cược” không cần thiết.

Man City thua vì thiếu nhịp độ, thiếu kết nối và thiếu sức nặng của một tập thể từng chinh phục Champions League. Khi Leverkusen gia tăng áp lực, những khoảng trống giữa các tuyến của Man City lập tức bị khai thác triệt để.

Báo chí Anh không bỏ qua cơ hội tấn công Man City. Independent mô tả trận thua như cú “tự sát chiến thuật”. Goal cho rằng Guardiola “xúc phạm Champions League”.

Mirror nói ông đã bước qua ranh giới “từ thất vọng đến nhục nhã”. The Sun chỉ đích danh Pep là nguyên nhân duy nhất của thảm họa. Những dòng tít ấy phản ánh sự mất kiên nhẫn của truyền thông trước việc Guardiola tiếp tục thử nghiệm ở những thời điểm khó hiểu.

Man City thua sốc Leverkusen ở Etihad.

Điều đáng nói là Man City không còn duy trì sức mạnh tuyệt đối như vài mùa trước. Họ chật vật trong nhiều trận đấu gần đây, đội hình chịu ảnh hưởng vì chấn thương, và bầu không khí tự tin từng bao trùm Etihad giờ có dấu hiệu lung lay.

Trong bối cảnh ấy, việc Guardiola tung ra đội hình xoay tua ở một trận Champions League tạo cảm giác ông đang đánh giá thấp rủi ro. Khi Man City bị cuốn vào thế trận của Leverkusen, chính các cầu thủ có mặt trên sân dường như cũng không tìm ra lời giải.

Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi Guardiola phải xin lỗi tới ba lần vì sự cố với nhân viên quay phim. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để cho thấy sức ép đè nặng lên ông.

Guardiola vẫn là nhà kiến tạo vĩ đại trong gần một thập kỷ. Nhưng bóng đá không sống bằng ký ức. Những gì ông làm cho Man City không thể che mờ hiện tại: đội bóng đang mất nhịp, còn ý tưởng của ông đôi khi lấn át sự thực dụng mà một giai đoạn then chốt của mùa giải đòi hỏi.

Thất bại này chưa phải thảm họa. Nhưng nó là lời cảnh báo rằng những canh bạc chiến thuật của Guardiola có thể khiến Man City trả giá. Và lúc này, cách duy nhất để dập tắt cơn bão chỉ trích là một chiến thắng đủ mạnh để chứng minh Man City vẫn kiểm soát số phận của mình.