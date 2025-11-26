Tiền đạo Erling Haaland tỏ thái độ không hài lòng khi Man City chịu thất bại 0-2 trước Leverkusen ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

Biểu cảm gây chú ý của Haaland.

Phút 54, sau khi tiền đạo Patrik Schick nâng tỷ số lên 2-0 cho Leverkusen, máy quay ghi lại vẻ mặt không vui của Haaland ngoài đường biên. Ở trận này, tiền đạo người Na Uy ngồi dự bị trước khi được HLV Pep Guardiola tung vào sân ở phút 65 thay Omar Marmoush.

Thái độ của Haaland lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Một tài khoản bình luận: “Haaland có lẽ rất bực khi nhìn đồng đội chơi tệ đến thế”. CĐV khác nhận xét: “Nếu tôi là Haaland thì cũng rất bực, Man City đá tệ đến khó tin”.

Nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi liệu Haaland có đang dính chấn thương và chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị hay không. Tuy nhiên, theo Daily Mail, tuyển thủ Na Uy vẫn lành lặn và được Guardiola sử dụng dè dặt do đang phải cày ải quá nhiều.

Trong gần nửa giờ trên sân, Haaland không ghi bàn hay kiến tạo trước hàng thủ kín kẽ của Leverkusen, khiến Man City chịu thất bại 0-2.

Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp Haaland tịt ngòi tại Man City. Hôm 23/11, anh không thể giúp đội chủ sân Etihad tránh thất bại 1-2 trước Newcastle trên sân khách.

Trận thua Leverkusen khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 6 với 10 điểm, trong khi đội bóng Bundesliga vươn lên vị trí thứ 13 với 8 điểm, qua đó mở ra cơ hội đi tiếp tại Champions League.

