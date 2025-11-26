Người hùng McTominay

Tiền vệ Scott McTominay góp công với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, giúp Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Qarabag trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

McTominay rực sáng trước Qarabag. Ảnh: Reuters.

Phút 65, từ tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, bóng bật ra đúng vị trí của McTominay và tiền vệ người Scotland đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số.

Chỉ vài phút sau, cựu sao MU tiếp tục góp dấu giày vào bàn thắng thứ hai của đội chủ nhà. Pha tung người dứt điểm của anh khiến Jankovic lúng túng đưa bóng phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-0 cho Napoli. McTominay cũng nhận giải Cầu thủ hay nhất trận từ ban tổ chức Champions League.

Theo Opta, kể từ khi ra mắt ở mùa 2024/25, McTominay là tiền vệ đến từ Serie A tham gia vào nhiều bàn thắng nhất (24 bàn, gồm 18 pha lập công và 6 pha kiến tạo) trên mọi đấu trường.

Tiền vệ người Scotland tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng trong hệ thống của HLV Antonio Conte. Tại Napoli, McTominay không còn bị giới hạn trong vai trò thu hồi bóng hay hỗ trợ phòng ngự. Anh được tự do dâng cao, trở thành mũi tấn công nguy hiểm từ tuyến giữa với khả năng dứt điểm đa dạng.

Chiến thắng trước Qarabag giúp Napoli có 7 điểm sau 5 trận, tạm xếp thứ 18, bằng điểm với chính Qarabag nhưng cải thiện đáng kể hy vọng đi tiếp.

Chiêm ngưỡng cú đúp của McTominay Rạng sáng 28/4, McTominay lập cú đúp giúp Napoli thắng 2-0 thuyết phục trước Torino trên sân nhà Diego Armando Maradona thuộc vòng 34 Serie A.