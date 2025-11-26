Yamal bị chế nhạo

Người hâm mộ Chelsea không tiếc lời mỉa mai cầu thủ của Barcelona trong trận thắng 3-0 tại Stamford Bridge vào rạng sáng 26/11.

Yamal cùng đồng đội thua thảm trước Chelsea.

Những phút cuối trận đấu ở vòng phân hạng Champions League, đám đông người hâm mộ Chelsea đồng loạt hô vang: "Yamal chỉ xách dép cho Estevao".

Yamal có ngày thi đấu cố gắng nhưng không hiệu quả. Cầu thủ sinh năm 2007 bị đàn anh ở tuyển quốc gia, Marc Cucurella kèm chặt và chỉ có đúng một lần dứt điểm trong cả trận.

Yamal chuyền hỏng đến 10 lần và độ chính xác của những đường chuyền ở một phần ba sân đối phương chỉ là 57%. Dù thắng tranh chấp đến 10 lần, một minh sao trẻ 18 tuổi vẫn không thể tạo khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.

Khi Barca bị dẫn 3-0 và phải chơi thiếu người do thẻ đỏ của Ronald Araujo, HLV Hansi Flick còn rút Yamal ra nghỉ từ phút 80 như động thái chấp nhận thua cuộc.

Ở chiều ngược lại, Estevao, sao trẻ cũng sinh năm 2007 của Chelsea lại chơi ấn tượng với bàn nhân đôi cách biệt cùng nhiều thống kê ấn tượng như chuyền chính xác 83%, thực hiện 12 đường chuyền chuẩn xác ở một phần ba sân đối thủ, chuyền dài thành công 100%. Estevao được chấm 7,9 điểm, trong khi Yamal nhận điểm 7,3 cao nhất bên phía Barcelona.

Trận thua thảm hại khiến Barca trượt dài trên bảng xếp hạng Champions League. Yamal cùng đồng đội rớt xuống thứ 15 với 7 điểm, kém nhóm vào thẳng knock-out 2 điểm. Trong khi đó, với chiến thắng đầu tiên trước đối thủ xứ Catalonia ở cúp châu Âu sau 13 năm, Chelsea vươn lên thứ 5 với 10 điểm.