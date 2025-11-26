Barcelona thua thảm Chelsea

Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea đẩy cao đội hình và tạo thế trận đôi công hấp dẫn với đối thủ đến từ La Liga. Đại diện Premier League khai thác tốt khoảng trống nơi hàng thủ Barca và có đến 3 lần đưa bóng vào lưới Joan Garcia trong hiệp một.

Phút thứ 4 và 24, Enzo Fernandez vỡ òa cảm xúc sau khi đánh bại thủ môn đội khách. Dù vậy, niềm vui của anh và người hâm mộ tại Stamford Bridge nhanh chóng bị dập tắt, khi tổ trọng tài từ chối bàn thắng, lần lượt vì lỗi để bóng chạm tay và việt vị.

Sau 2 lần mừng hụt, CĐV Chelsea cũng được chứng kiến bàn mở tỷ số của nhà vô địch FIFA Club World Cup. Phút 27, Marc Cucurella thoát xuống đáy biên rồi căng ngang cho Pedro Neto dứt điểm. Pha xử lý của số 7 bị chặn lại ngay trước vạch vôi nhưng Jules Kounde lại lóng ngóng phản lưới.

Chelsea thăng hoa trên sân nhà.

Sau khi thủng lưới, Barca thi đấu rời rạc, thậm chí còn mất người vì thẻ vàng thứ 2 của Ronald Araujo. Trung vệ đội trưởng của "Blaugrana" có pha truy cản trái phép với Cucurella trong một pha chồng biên ấn tượng của chủ nhà.

Với 10 người trên sân, Barca không có cơ hội lật ngược thế cờ trước Chelsea có màn trình diễn bay bổng trên sân nhà. Phút 55, Frenkie De Jong để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện để Reece James băng lên, kiến tạo cho sao trẻ Estevao tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp, làm tung nóc lưới nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.

Trong thế trận khó khăn, người hâm mộ trông chờ vào khả năng tạo đột biến của Lamine Yamal. Dù vậy, chủ nhân Quả bóng bạc 2025 lại có ngày thi đấu nhạt nhòa. Trước sự đeo bám đầy khó chịu của Cucurella, Yamal chỉ có vỏn vẹn một cú sút từ ngoài vùng cấm và không gây nhiều khó khăn cho Robert Sanchez.

Yamal bất lực.

Phút 73, mành lưới đội khách rung lên lần thứ 3 sau pha dứt điểm cận thành của Liam Delap. Ban đầu, trọng tài từ chối công nhân bàn thắng của chủ nhà nhưng đã đảo ngược quyết định sau khi tham khảo ý kiến từ tổ VAR. Kounde băng lên chậm khiến bẫy việt vị của Barca không phát huy hiệu quả.

Trận thua thảm hại khiến Barca trượt dài trên bảng xếp hạng Champions League. Yamal cùng đồng đội rớt xuống thứ 15 với 7 điểm, kém nhóm vào thẳng knock-out 2 điểm. Trong khi đó, với chiến thắng đầu tiên trước đối thủ xứ Catalonia ở cúp châu Âu sau 13 năm, Chelsea vươn lên thứ 5 với 10 điểm.