Cú sốc với Diaz

Luis Diaz của Bayern Munich bị tăng án treo giò từ một lên ba trận vì pha phạm lỗi thô bạo với Achraf Hakimi của PSG ở trận đấu tại vòng phân hạng Champions League hôm 5/11.

UEFA tăng án phạt của Diaz. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 2-1 của Bayern trước PSG tại Parc des Princes, Diaz chính là người lập cú đúp mang về 3 điểm cho CLB Đức. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 47 khi anh thực hiện pha vào bóng bằng gầm giày, khiến Hakimi đổ gục và không thể tiếp tục thi đấu. Hậu vệ người Morocco dự kiến phải nghỉ khoảng hai tháng, gây tổn thất lớn cho PSG.

Tình huống phạm lỗi của Diaz ban đầu chỉ bị trọng tài rút thẻ vàng. Nhưng sau khi VAR can thiệp, quyết định được nâng lên thành thẻ đỏ trực tiếp.

Theo quy định, Diaz chắc chắn vắng mặt ở trận kế tiếp gặp Arsenal. Tuy nhiên, với án phạt mới nhất của UEFA, cựu sao Liverpool sẽ lỡ luôn hai trận còn lại của vòng phân hạng gặp Sporting Lisbon và Union SG.

Việc mất Diaz là tổn thất lớn với Bayern Munich, khi anh đang đạt phong độ ấn tượng và đóng góp tổng cộng 9 bàn tại Bundesliga và Champions League.

Trước án phạt của UEFA dành cho Diaz, Bayern được cho là không hài lòng và sẽ lập tức tiến hành kháng cáo để giảm thời gian treo giò.

Đêm 22/11, Bayern sẽ có trận đón tiếp Freiburg trên sân nhà ở Bundesliga. Tại giải quốc nội, "Hùm xám" vẫn đang bất bại sau 10 vòng đấu, trong đó có đến 9 chiến thắng.

Cầu thủ trẻ MU solo ghi bàn từ phần sân nhà Rạng sáng 5/11, tiền vệ Jacob Devaney solo ghi bàn đẹp mắt giúp U21 MU hạ Notts County 2-0 thuộc lượt 3 bảng D giải Football League Trophy.