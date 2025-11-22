Greenwood rực sáng

|
Greenwood tiếp tục mang về những bàn thắng cho Marseille. Ảnh: Reuters.
Cựu sao MU ghi 2 bàn ở các phút 33 và 53, tạo tiền đề cho chiến thắng đậm của Marseille trước Nice. Đây đã là bàn thắng thứ 7 và 8 của anh chỉ trong 5 trận gần nhất tại Ligue 1, giúp Greenwood duy trì vị thế là một trong những tiền đạo hay nhất giải từ đầu mùa.
Từ đầu mùa, Greenwood có 10 pha lập công, dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ligue 1. Anh hơn người xếp sau Joaquin Panichelli (Strasbourg) 1 bàn. Các pha lập công còn lại của đội khách được ghi bởi Aubameyang, Timothy Weah và Igor Paixão.
Marseille không gặp nhiều khó khăn dù phải chơi trên sân khách. Khả năng tấn công đa dạng cùng sự áp đảo ở tuyến giữa giúp thầy trò HLV Roberto De Zerbi kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu.
Với 28 điểm, Marseille tạm vượt qua PSG để chiếm ngôi đầu Ligue 1, trong khi Nice tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9. Chiến thắng này là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng của thầy trò HLV De Zerbi trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.
Ngày 26/11, Marseille sẽ đón tiếp Newcastle trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...