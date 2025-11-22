Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Greenwood rực sáng

  • Thứ bảy, 22/11/2025 06:32 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Tiền đạo Mason Greenwood duy trì chuỗi phong độ cao khi lập cú đúp giúp Marseille vùi dập Nice 5-1 trên sân khách ở vòng 13 Ligue 1 rạng sáng 22/11.

Greenwood tiếp tục mang về những bàn thắng cho Marseille. Ảnh: Reuters.

Cựu sao MU ghi 2 bàn ở các phút 33 và 53, tạo tiền đề cho chiến thắng đậm của Marseille trước Nice. Đây đã là bàn thắng thứ 7 và 8 của anh chỉ trong 5 trận gần nhất tại Ligue 1, giúp Greenwood duy trì vị thế là một trong những tiền đạo hay nhất giải từ đầu mùa.

Từ đầu mùa, Greenwood có 10 pha lập công, dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ligue 1. Anh hơn người xếp sau Joaquin Panichelli (Strasbourg) 1 bàn. Các pha lập công còn lại của đội khách được ghi bởi Aubameyang, Timothy Weah và Igor Paixão.

Marseille không gặp nhiều khó khăn dù phải chơi trên sân khách. Khả năng tấn công đa dạng cùng sự áp đảo ở tuyến giữa giúp thầy trò HLV Roberto De Zerbi kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu.

Với 28 điểm, Marseille tạm vượt qua PSG để chiếm ngôi đầu Ligue 1, trong khi Nice tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9. Chiến thắng này là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng của thầy trò HLV De Zerbi trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Ngày 26/11, Marseille sẽ đón tiếp Newcastle trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League.

Hai VĐV chạy hết tốc lực rồi đâm vào nhau Australia trình làng môn thể thao Runnation khi hai vận động viên lao thẳng vào nhau với tốc độ cực nhanh, kèm cú va chạm trực diện quyết định người chiến thắng.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Greenwood Greenwood marseille ligue 1

    Đọc tiếp

    Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

    Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

    19:30 21/11/2025 19:30 21/11/2025

    0

    Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

    Hoang Hen - chia khoa van nang cho tuyen Viet Nam? hinh anh

    Hoàng Hên - chìa khóa vạn năng cho tuyển Việt Nam?

    14 giờ trước 06:11 22/11/2025

    0

    Một trong những nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thắng chật vật các đối thủ thấp bé hơn nhiều trong năm 2025 là thiếu một cầu thủ có khả năng tạo sự đột biến ở tuyến giữa.

    Cu soc voi Cole Palmer hinh anh

    Cú sốc với Cole Palmer

    22 giờ trước 22:32 21/11/2025

    0

    Chelsea lại nhận tin dữ khi ngòi nổ quan trọng nhất Cole Palmer bất ngờ gặp thêm một chấn thương kỳ quặc, khiến thời điểm trở lại sân cỏ tiếp tục kéo dài.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý