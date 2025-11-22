Hoàng Hên - chìa khóa vạn năng cho tuyển Việt Nam?

Một trong những nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thắng chật vật các đối thủ thấp bé hơn nhiều trong năm 2025 là thiếu một cầu thủ có khả năng tạo sự đột biến ở tuyến giữa.

Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2025 bằng thắng lợi 2-0 trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng nếu tách trận chung kết ASEAN Cup 2024 ra khỏi kế hoạch chuyên môn của năm nay, phải thừa nhận rằng đội tuyển không tạo được bước tiến đáng kể nào về lối chơi.

Thắng nhưng chưa đã, vì sao?

Trong năm 2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu 5 trận, thắng 4 và thua 1. Bốn chiến thắng trước Lào và Nepal là điều nằm trong dự đoán. Hai đối thủ này kém tuyển Việt Nam hơn 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ở các trận đấu buộc đội tuyển phải thể hiện bản lĩnh, như trận gặp Malaysia, đoàn quân của ông Kim lại thua 0-4 sau 11 năm luôn giành kết quả có lợi trước đối thủ.

Đáng chú ý, những trận thắng Lào và Nepal cũng không mang lại cảm giác “đã mắt”. Lối chơi của tuyển Việt Nam liên tục rơi vào bế tắc. Hai chiến thắng lượt về càng thể hiện rõ điều đó khi đội chỉ có được bàn thắng sau sai lầm của đối phương, từ một pha đá phản đến tình huống dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Kịch bản chung rất dễ đoán: tuyển Việt Nam cầm bóng, ép sân còn Lào và Nepal lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà để dựng “xe bus”. Đây là lựa chọn hợp lý của các đội yếu hơn, nên không thể xem là bất ngờ. Điều đáng lo là tuyển Việt Nam vẫn không phá được lớp phòng ngự dày đặc ấy một cách mạch lạc. Các pha phối hợp thiếu sắc sảo, tốc độ tấn công không đủ nhanh, sự bùng nổ gần như không xuất hiện.

Tuyển Việt Nam còn thiếu một cầu thủ biết tạo ra đột biến.

Có hai khả năng dẫn đến sự bế tắc này. Thứ nhất là sự chuẩn bị chiến thuật của HLV Kim Sang-sik chưa hiệu quả. Thứ hai là các cầu thủ trên hàng công chưa đủ chất để xuyên phá hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Đây là vấn đề cần nhìn thẳng. Bởi ngoại trừ Tuấn Anh hay Văn Toàn, đội tuyển đã sử dụng hầu hết gương mặt tấn công tốt nhất hiện có. Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Long… đều được trao cơ hội. Nhưng họ chưa thể hiện được vai trò thủ lĩnh về chuyên môn, chưa tạo ra những đường bóng “mở khóa” đủ đẳng cấp dù rất chăm chỉ trong di chuyển và kiểm soát bóng.

Sự trở lại của Xuân Son ở hiệp 2 trước Lào giúp đội tuyển chơi sáng hơn. Nhưng muốn đánh bại các đối thủ mạnh hơn như Malaysia, Indonesia hay Thái Lan, HLV Kim cần những nhân tố thật sự chất lượng. Một trong số đó là Hoàng Hên, người sẽ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam từ ngày 12/1/2026 sau khi hoàn tất 5 năm sinh sống tại Việt Nam.

Giá trị của Hoàng Hên

Đỗ Hoàn Hên sở hữu đầy đủ phẩm chất của một tiền vệ tổ chức giỏi. Anh có kỹ thuật xuất sắc, nhưng không rườm rà. Cách xử lý bóng của Hoàng Hên tinh tế, giữ được nhịp tấn công ở tốc độ hợp lý. Những pha chạm bóng gọn, những đường chuyền mang tính định hướng giúp đội bóng tạo ra nhiều tình huống uy hiếp hơn.

Nhãn quan chiến thuật của Hoàng Hên là điểm mạnh nhất. Anh đọc trận đấu tốt, sẵn sàng tung ra những đường chọc khe hoặc mở biên tạo đột biến. Đó là lý do nhiều HLV đánh giá Hoàng Hên là “bậc thầy” trong việc kiến tạo cơ hội.

Khả năng cao Hoàn Hên sẽ được khoác áo đội tuyển vào năm sau.

Không chỉ giỏi điều tiết, Hoàng Hên còn có khả năng dứt điểm ấn tượng. Những cú sút xa mang độ chuẩn xác cao của cầu thủ gốc Brazil này từng là vũ khí quan trọng ở Bình Định, Nam Định và hiện tại là Hà Nội.

Đặt hy vọng quá lớn vào một cầu thủ là điều không nên. Nhưng với thực tế hiện tại, khi nhiều gương mặt trên hàng công tuyển Việt Nam đang tiệm cận giới hạn năng lực, niềm tin dành cho Hoàng Hên là hợp lý. Anh chứng tỏ giá trị qua từng mùa giải và ngày càng hoàn thiện hơn về khả năng kết nối lối chơi.

Năm 2026 sẽ là thời điểm tuyển Việt Nam đối đầu những đối thủ mạnh hơn. Khi đó, đội cần một nhạc trưởng đúng nghĩa. Và trong số các lựa chọn hiện nay, Hoàng Hên là người xứng đáng được trao niềm tin ấy.