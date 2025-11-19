Bức ảnh gây sốt của Hoàng Hên

Không được triệu tập lên tuyển Việt Nam cho loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 tháng 11, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) chọn cách cổ vũ thầy trò Kim Sang-sik từ xa.

Bài đăng gây sốt của Hoàng Hên.

Tối 19/11, Nguyễn Xuân Son và Phạm Tuấn Hải ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Lào 2-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Dù giành chiến thắng quan trọng, lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa mang lại cảm giác an tâm.

Trên mạng xã hội, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên gây chú ý khi cổ vũ tuyển Việt Nam qua TV. Anh đăng hình ảnh chăm chú theo dõi đội tuyển thi đấu, kèm dòng trạng thái: "Cố gắng Việt Nam".

Bài đăng của Hoàng Hên nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều CĐV mong mỏi ngày tiền vệ này được ra mắt đội tuyển quốc gia.

"Hoàng Hên sẽ giúp tuyển Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn", một tài khoản bình luận. CĐV khác nhận định: "Xuân Son và Hoàng Hên là sự kết hợp đáng chờ đợi". Một người hâm mộ khác chia sẻ: "Nếu có Hoàng Hên, hàng công tuyển Việt Nam sẽ khó lường hơn".

Sau khi trở thành công dân Việt Nam hồi cuối tháng 10, Hoàng Hên háo hức được khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở đợt tập trung cho loạt trận FIFA Days tháng 11, cầu thủ của CLB Hà Nội chưa được HLV Kim Sang-sik triệu tập do chưa đủ điều kiện.

Dự kiến khi tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào tháng 3/2026, cơ hội mới có thể mở ra cho Hoàng Hên.

Bàn thua của U22 Việt Nam trước Uzbekistan U22 Việt Nam nhận bàn thua sớm ở phút thứ 4 trong thất bại 0-1 trước U22 Uzbekistan thuộc Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 diễn ra chiều 15/11.