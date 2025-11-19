Hiệu suất ghi bàn ấn tượng của Xuân Son

Tối 19/11, Nguyễn Xuân Son ghi bàn trở lại sau gần 1 năm, tiếp tục cho thấy hiệu suất ghi bàn ấn tượng kể từ khi đến Việt Nam chơi bóng.

Phút 67, hậu vệ của Lào để bóng chạm tay trong vùng cấm, trọng tài cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Xuân Son tung cú sút lạnh lùng không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá, dù đoán đúng hướng.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Xuân Son trong các trận đấu chính thức, kể từ khi anh vắng mặt vì chấn thương hồi tháng 1. Tổng cộng, anh ghi 8 bàn chỉ sau 6 trận ra sân cho tuyển Việt Nam, hiệu suất cực kỳ ấn tượng.

Điều đáng nói, dù chỉ mới ra mắt tuyển Việt Nam vào cuối năm ngoái và chơi 6 trận, Xuân Son vươn lên nhóm đầu các chân sút (đang được triệu tập) ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia. Chân sút của CLB Nam Định chỉ kém Quang Hải (14 bàn), Tiến Linh (26 bàn).

Tính xa hơn, trong số các chân sút ghi nhiều bàn nhất tuyển Việt Nam mọi thời, Xuân Son chỉ cần ghi thêm 8 bàn là sẽ lọt top 5 chân sút hay nhất. Tiền đạo Văn Quyết (16 bàn) đang là người đứng thứ 5.

Kể từ khi đến Việt Nam thi đấu vào năm 2020, Xuân Son ghi 79 bàn sau 107 lần ra sân ở cấp CLB lẫn ĐTQG, thông số đáng nể với mặt bằng chung V League.

Trong giai đoạn Xuân Son vắng mặt vì chấn thương, tuyển Việt Nam không có một trung phong thực thụ đủ sức kết liễu đối phương. Sự trở lại của anh ở trận gặp Lào tạo ra sự khác biệt lớn. Ngoài bàn thắng từ phạt đền, Son còn tạo ra ba cơ hội ăn bàn rõ rệt cho đồng đội (big chances), nhưng các chân sút khác của Việt Nam đều bỏ lỡ.

Dẫu sao, sự trở lại của Xuân Son trong chiến thắng 2-0 trước Lào cũng mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho hàng công tuyển Việt Nam.