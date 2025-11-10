Hoàng Hên tái ngộ Xuân Son

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) có dịp gặp lại tiền đạo Nguyễn Xuân Son và các đồng đội cũ ở Nam Định khi cùng Hà Nội làm khách tới sân Thiên Trường thuộc vòng 11 V.League 2025/26 chiều 10/11.

Hoàng Hên trò chuyện với Xuân Son sau trận.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Thiên Trường, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên lặng lẽ tiến về khu vực cabin của đội chủ nhà. Anh chủ động chào hỏi ban huấn luyện Nam Định, bắt tay các đồng đội cũ.

Hoàng Hên dừng lại khá lâu để trò chuyện với Xuân Son – người bạn thân thiết từng cùng anh gắn bó trong quãng thời gian đẹp nhất của đội bóng thành Nam. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc, khi cả hai giờ đây đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.

Ở trận này, HLV Harry Kewell trao cơ hội đá chính cho Hoàng Hên ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền vệ nhập tịch không thể tạo nhiều khác biệt trong thế trận chặt chẽ và được rút ra ở phút 74. Trước đội bóng cũ, Hoàng Hên vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, nhưng những pha xử lý quyết định chưa đủ sắc sảo để giúp Hà Nội giành chiến thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

Trong khi đó, Xuân Son hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng chưa thể ra sân. Anh không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu của Nam Định ở giai đoạn lượt đi, nên chỉ có thể chờ tới giai đoạn lượt về. Cả Son và Hên từng là cặp bài trùng ăn ý trên hàng công Nam Định, góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch V.League 2023/24.

Sau trận hòa này, Xuân Son sẽ sớm lên hội quân cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, Hoàng Hên tiếp tục tập luyện cùng Hà Nội chờ ngày đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA.

Hai cầu thủ từng cùng nhau làm nên vinh quang cho Nam Định giờ lại bước tiếp trên hai hành trình khác nhau, với cùng một khát khao được cống hiến cho bóng đá Việt Nam.