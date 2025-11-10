Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hoàng Hên tái ngộ Xuân Son

  • Thứ hai, 10/11/2025 20:57 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) có dịp gặp lại tiền đạo Nguyễn Xuân Son và các đồng đội cũ ở Nam Định khi cùng Hà Nội làm khách tới sân Thiên Trường thuộc vòng 11 V.League 2025/26 chiều 10/11.

Hoàng Hên trò chuyện với Xuân Son sau trận.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Thiên Trường, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên lặng lẽ tiến về khu vực cabin của đội chủ nhà. Anh chủ động chào hỏi ban huấn luyện Nam Định, bắt tay các đồng đội cũ.

Hoàng Hên dừng lại khá lâu để trò chuyện với Xuân Son – người bạn thân thiết từng cùng anh gắn bó trong quãng thời gian đẹp nhất của đội bóng thành Nam. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc, khi cả hai giờ đây đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.

Ở trận này, HLV Harry Kewell trao cơ hội đá chính cho Hoàng Hên ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền vệ nhập tịch không thể tạo nhiều khác biệt trong thế trận chặt chẽ và được rút ra ở phút 74. Trước đội bóng cũ, Hoàng Hên vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, nhưng những pha xử lý quyết định chưa đủ sắc sảo để giúp Hà Nội giành chiến thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

Trong khi đó, Xuân Son hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng chưa thể ra sân. Anh không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu của Nam Định ở giai đoạn lượt đi, nên chỉ có thể chờ tới giai đoạn lượt về. Cả Son và Hên từng là cặp bài trùng ăn ý trên hàng công Nam Định, góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch V.League 2023/24.

Sau trận hòa này, Xuân Son sẽ sớm lên hội quân cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, Hoàng Hên tiếp tục tập luyện cùng Hà Nội chờ ngày đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA.

Hai cầu thủ từng cùng nhau làm nên vinh quang cho Nam Định giờ lại bước tiếp trên hai hành trình khác nhau, với cùng một khát khao được cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

NXB Công Thương giới thiệu cuốn "Triết lý lãnh đạo Park Hang-seo", nghiên cứu những kỹ năng quản trị và phong cách lãnh đạo của ông Park, thứ đã góp phần tạo nên thành công của ông ở tuyển Việt Nam ngày nay.

Harry Kewell khiến Nam Định nối dài khủng hoảng

Trận hòa 1-1 với Hà Nội ở vòng 11 V.League 2025/26 diễn ra chiều 10/11 trên sân Thiên Trường khiến Nam Định nối dài khủng hoảng với 7 trận toàn hòa và thua.

1 giờ trước

Kiều Oanh

Nguyễn Xuân Son Đỗ Hoàng Hên Nguyễn Xuân Son V.League

    Đọc tiếp

    Ninh Binh bat bai tran thu 35 hinh anh

    Ninh Bình bất bại trận thứ 35

    24 giờ trước 21:21 9/11/2025

    0

    Tối 9/11, Ninh Bình có trận thắng kịch tính 4-3 trước CA TP.HCM ở vòng 11 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Thống Nhất.

    Conte nguy co bi Napoli sa thai hinh anh

    Conte nguy cơ bị Napoli sa thải

    15 phút trước 20:53 10/11/2025

    0

    Napoli đứng trước cơn bão lớn khi HLV Antonio Conte chuẩn bị có cuộc họp khẩn với ban lãnh đạo đội bóng sau thất bại 0-2 trước Bologna đêm 9/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý