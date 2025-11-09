Ninh Bình bất bại trận thứ 35

Tối 9/11, Ninh Bình có trận thắng kịch tính 4-3 trước CA TP.HCM ở vòng 11 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Thống Nhất.

Trận thắng CA TP.HCM ở vòng 11 giúp Ninh Bình có trận bất bại thứ 35. Ảnh: Ninh Bình FC.

Trận cầu trên sân Thống Nhất diễn ra đầy kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở giữa CA TP.HCM và Ninh Bình. Chỉ sau 5 phút bóng lăn, Hải Đức mở tỷ số cho đội khách bằng pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Tuy nhiên, lợi thế ấy nhanh chóng bị xóa nhòa khi đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ. Trong vòng 30 phút, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức ghi liền 3 bàn nhờ công Tiến Linh, Lee Williams và Đức Phú, tạo nên một hiệp đấu bùng nổ.

Tưởng chừng hiệp 1 khép lại với lợi thế lớn cho đội bóng ngành Công an, nhưng đúng phút 45+5, Hoàng Đức giúp Ninh Bình rút ngắn cách biệt còn 2-3. Chưa dừng lại ở đó, ngay đầu hiệp 2, Gustavo Henrique khiến lưới của Patrik Lê Giang rung lên lần thứ 3. Trọng tài biên ban đầu phất cờ báo việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính xác định bàn thắng là hợp lệ.

Nhịp độ trận đấu sau đó vẫn duy trì ở mức cao với những pha đôi công liên tiếp. Cả Patrik Lê Giang lẫn Đặng Văn Lâm đều phải trổ tài cứu thua trong thế trận giằng co, căng như dây đàn. Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với tỉ số 3-3 thì bất ngờ đến ở phút 89. Trong pha phản công chớp nhoáng, Geovane vừa vào sân đi bóng khéo léo trong vòng cấm, vượt qua Matheus rồi căng ngang nguy hiểm khiến Quang Hùng lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Trận thua 3-4 khiến CA TP.HCM chỉ có thể xếp thứ 5 với 17 điểm sau 11 vòng. Trong khi đó, Ninh Bình vững ngôi đầu bảng với 27 điểm. Đồng thời, đội bóng cố đô tiếp tục cho thấy bản lĩnh của ứng cử viên vô địch khi nối dài chuỗi bất bại lên con số 35 trận, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Việt Nam, khẳng định vị thế của "ngọn núi bất khả chiến bại".