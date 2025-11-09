Tuyển thủ U22 Việt Nam giúp HAGL giữ điểm kịch tính

Chiều 9/11, bàn thắng quý như vàng của Đinh Quang Kiệt ở phút 90+10 giúp HAGL giữ được 1 điểm trước Thanh Hóa ở vòng 11 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Pleiku.

Phút thứ 90+10, tưởng như HAGL sẽ phải trắng tay ngay trên sân nhà thì thì trung vệ Đinh Quang Kiệt trở thành người hùng khi lên tham gia tình huống đá phạt và ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Đáng nói, ở phút 73, Gia Bảo khiến lưới của đội khách rung lên. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, trọng tài sau khi tham khảo VAR xác định thủ môn Xuân Hoàng bị Dos Santos truy cản không hợp lệ nên bàn thắng không được công nhận.

Trước khi có bàn gỡ, HAGL chơi rời rạc, thiếu sức sống dù được thi đấu tại Pleiku. Hàng tiền vệ mất liên kết, trong khi các ngoại binh không tạo được khác biệt. Trái lại, Thanh Hóa cho thấy sự khát khao và quyết tâm vượt khó. Đoàn quân của HLV Choi Won Kwon liên tục đẩy cao đội hình, pressing mạnh mẽ, khiến hàng thủ đội chủ nhà phải chống đỡ trong thế bị động. Phút 44, từ pha bóng lộn xộn sau tình huống phạt góc, Mamadou bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội khách.

Sang hiệp 2, HAGL nỗ lực vùng lên nhưng vẫn thiếu ý tưởng trong cách tiếp cận khung thành. Phải chờ đến khi Quang Kiệt tỏa sáng ở phút cuối, đội bóng phố núi mới giữ lại được một điểm quý giá.

Trận hòa 1-1 giúp HAGL tạm vươn lên vị trí thứ 12 với 8 điểm, còn Thanh Hóa đứng ngay trên với cùng điểm số nhưng hơn hiệu số. Dù chưa thể thoát khỏi nhóm nguy hiểm, màn tỏa sáng kịp thời của Quang Kiệt ít nhiều giúp HAGL níu lại hy vọng trong hành trình trụ hạng đầy cam go phía trước.