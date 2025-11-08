Harry Kewell - danh tiếng phải đi cùng bản lĩnh

Harry Kewell đến Hà Nội để làm điều lớn lao, nhưng kết quả hiện tại vẫn khiêm tốn. Trận gặp Nam Định sắp tới sẽ là phép thử cho bản lĩnh thật của huyền thoại người Australia.

HLV Harry Kewell vẫn chưa đem đến sự đột phá mạnh mẽ nào về chuyên môn cho Hà Nội. Ảnh: Hanoi Football Culb.

CLB Hà Nội dưới thời HLV Harry Kewell vẫn chưa cho thấy sự bứt phá, khi phong độ đội bóng lên xuống thất thường như đường hình sin. Bầu Hiển hẳn kỳ vọng nhiều hơn ở một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới - người được tin sẽ mang đến những thay đổi thực chất cho đội bóng Thủ đô.

Cầu thủ “xuất sắc mọi thời đại” của Australia, Harry Kewell, là tên tuổi lớn của làng bóng đá thế giới chứ không chứ gói gọn trong lãnh địa Australia. Giới mộ điệu túc cầu, nhất là bóng đá Anh, ở những năm cuối 90 của thế kỷ trước và đầu những năm 2000 không ai không biết đến bộ đôi cầu thủ người Australia Mark Viduka và Hary Kewell cùng tiền đạo Alan Smith - những người tạo nên bộ ba tấn công sắc lẹm ở Leed United, phải khiến 3 gã khổng lồ Arsernal và MU cũng như Liverpool (vào thời điểm ấy) hay các CLB của châu Âu đôi khi chỉ dám xem mình là …ngang ngửa (với Leed United).

Kewell là cầu thủ lớn của bóng đá thế giới nên khi sang nghiệp HLV, giới mộ điệu cũng trông chờ cựu tiền vệ này sẽ làm được việc lớn. Trong cơn lao đao của số phận, bị những Ninh Bình FC, CAHN bắt đầu tạo cách biệt ở cuộc đua vô địch, bầu Hiển mời cựu cầu thủ của Australia đến làm thuyền trưởng không ngoài mong muốn vạch được con đường chiến thắng để vượt mặt đối thủ và thẳng tiến về đích. Bởi với Hà Nội thì “không vô địch là thất bại”.

Tất nhiên, Kewell gặp thách thức khi đến Hà Nội trong bối cảnh đội bóng Thủ đô đang đối mặt với nhiều khó khăn về chuyên môn và ông không được chọn lựa cầu thủ theo ý đồ riêng của mình. Nhưng khi khó khăn thì Hà Nội mới thực cậy nhờ đến tài của chiến lược gia người Australia.

Thẳng thắn để thừa nhận, HLV Kewell chưa đem đến sự đột phá mạnh mẽ nào về chuyên môn. Kiểm soát bóng chủ động hơn đối thủ dưới thời của chiến lược gia này? Không phải, đó là sở trưởng của Hà Nội đã được định hình từ thời HLV Phan Thanh Hùng từ năm 2010 và kéo dài đến thời điểm này như một nét quyến rũ trong lối đá của đôi bóng Thủ đô.

Thách thức tiếp theo của HLV Harry Kewell mang tên Nam Định.

Hà Nội là đội bóng lớn nên phải thể hiện được phẩm chất ấy trước những đội bóng cùng đẳng cấp. Trên phương diện này, đội bóng Thủ đô vẫn chưa lấy lại được vị thế của mình.

Trong 4 trận dưới trướng Kewell, Hà Nội thua ứng cử viên vô địch Ninh Bình (1-2), thua đội bóng khó chơi Hà Tĩnh (1-2) và chỉ thắng được một Becamex TP.HCM (3-2) không còn ở thời đỉnh cao của sự thống trị, hay chỉ sắm vai “kẻ hủy diệt” trước ứng cử viên xuống hạng PVF-CAND (4-0).

Tham vọng vô địch nên Hà Nội phải thắng được đối thủ cũng khát vọng vô địch mới mong làm nên chuyện. Nhưng nhìn vào kết quả 4 trận vừa qua, HLV Kewell chưa giúp cho đội bóng giàu thành tích nhất V.League thể hiện được uy danh của một đội muốn bước lên bục của nhà vô địch.

Có thể, thời gian dẫn dắt Hà Nội chưa nhiều nên HLV Kewell không thể truyền tải được hết triết lý chiến thuật của bản thân - cũng như sửa chữa các khuyến khuyết ở các cầu thủ. Vì vậy, tính kỷ luật, sự sắc sảo và hiệu quả lối chơi của Hà Nội chưa cao.

Quãng nghỉ dài 6 tuần phía trước là thời điểm tốt để chiếc lược gia này “cải tạo” đội bóng từng 6 lần vô địch V.League theo ý đồ chuyên môn của mình, kể cả thay ngoại binh và làm mới nội binh. Nhưng trước khi “đập đi để xây lại”, giới mộ điệu đang mong mỏi HLV Kewell gieo được niềm tin, đừng để nỗi thất vọng trước “ông lớn” lại lặp lại khi làm khách trên sân nhà đương kim vô địch Nam Định ở vòng 11 diễn ra vào ngày 10/11.