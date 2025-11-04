Hoàng Hên bùng nổ giúp Harry Kewell tìm lại niềm vui chiến thắng

Tối 4/11, Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp giúp Hà Nội đánh bại PVF-CAND với tỉ số 4-0 thuộc vòng 10 V.League 2025/26.

Hoàng Hên góp công lớn giúp Hà Nội đánh bại PVF-CAND. Ảnh: Hanoi Football Club.

Đội bóng thủ đô thể hiện sức mạnh vượt trội khi làm chủ hoàn toàn thế trận, áp đặt lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Daniel Passira mở tỷ số sớm, trước khi Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp và Tuấn Hải ấn định chiến thắng cho thầy trò HLV Harry Kewell.

Dấu ấn lớn nhất của trận đấu thuộc về Đỗ Hoàng Hên. Ngoài hai bàn thắng, tiền vệ gốc Brazil còn là trung tâm trong mọi pha tấn công của Hà Nội. Anh không chỉ gây ấn tượng với khả năng chọn vị trí và dứt điểm, mà còn khiến hàng thủ PVF-CAND liên tục chao đảo với tốc độ và sự linh hoạt. Thủ môn Sỹ Huy phải làm việc hết công suất, ít nhất 7 lần cứu thua trong các pha bóng mà Hoàng Hên là người dứt điểm cuối cùng.

Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng. Sau khởi đầu mùa giải tương đối ấn tượng, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đang trải qua những trận đấu rất khó khăn. Thất bại trước Hà Nội là trận thua thứ 3 liên tiếp của PVF-CAND, khiến họ rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng với 7 điểm, chỉ hơn HAGL, Thanh Hóa, Đà Nẵng và SLNA về hiệu số bàn thắng bại.

Lối chơi của đội bóng ngành Công an bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt ở khâu phòng ngự khi không thể đứng vững trước sức ép liên tục từ các đối thủ mạnh. Việc thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao khiến tân binh V.League dần cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của giải đấu. Nếu không sớm cải thiện phong độ, PVF-CAND có nguy cơ phải trở lại hạng Nhất chỉ sau một mùa.

Ở trận đấu sớm nhất của vòng 10, Hà Tĩnh đánh bại HAGL 1-0. Kết quả này giúp đội bóng núi Hồng vươn lên vị trí thứ 5 với 15 điểm, trong khi HAGL trở lại vị trí áp chót với chỉ 7 điểm sau 9 trận đã đấu.