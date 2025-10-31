Bị VAR từ chối bàn thắng, CAHN vẫn đánh bại PVF-CAND

Tối 31/10, Alan và Đình Tiến lần lượt ghi bàn giúp CAHN đánh bại PVF-CAND 2-0 ở vòng 9 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Tiền đạo Alan lập công giúp CAHN đánh bại PVF-CAND.

Phút 72, của trận đấu, hai cầu thủ CAHN bị ngã trong vòng cấm sau khi tranh chấp bóng bổng với các cầu thủ của PVF-CAND. Sau hơn bốn phút kiểm tra, VAR xác định hậu vệ đội khách đã có tác động không hợp lệ và chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11 m, tiền đạo Alan thực hiện cú đá lạnh lùng, đánh bại thủ thành Sỹ Huy để mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là pha lập công thứ 8 của chân sút người Brazil tại V.League 2025/2026, giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Thực tế, CAHN từng sớm khiến lưới PVF-CAND rung lên ở phút 14 nhờ pha đánh đầu của trung vệ Hugo Gomes. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài vài phút trước khi VAR xác định cầu thủ người Brazil đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng bị từ chối khiến CAHN thêm quyết tâm, họ dồn đội hình lên rất cao, kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt pha uy hiếp khung thành đối phương.

Bước sang hiệp hai, sức ép từ đội chủ nhà càng lớn. Dù bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn, CAHN vẫn giữ được thế chủ động và kiên trì tấn công cho đến khi VAR mang về bước ngoặt ở phút 72. Trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Đình Tiến lập công ấn định tỉ số 2-0 cho CAHN.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Mano Polking nối dài mạch trận ấn tượng, đồng thời duy trì vị trí nhì bảng với 20 điểm sau 9 vòng đấu. Trong khi đó, PVF-CAND chỉ có 7 điểm và rơi xuống vị trí thứ 11.