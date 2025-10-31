Harry Kewell thua trận thứ hai ở V.League

Tối 31/10 (giờ Hà Nội), HLV Harry Kewell không thể giúp CLB Hà Nội thoát thua trước Hà Tĩnh thuộc vòng 9 V.League 2025/26.

HLV Harry Kewell chưa thể giúp CLB Hà Nội bay cao. Ảnh: Hanoi Football Club.

Hà Nội tiếp tục gây thất vọng khi để thua 1-2 trên sân Hà Tĩnh. Đây cũng là trận thua thứ hai của HLV Harry Kewell kể từ khi nắm quyền đội bóng thủ đô. Dù kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội, Hà Nội vẫn bế tắc trong khâu dứt điểm và mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng.

Chủ nhà Hà Tĩnh nhập cuộc tự tin và chơi kỷ luật. Lê Viktor mở tỷ số ở phút 41 khiến Hà Nội phải dồn toàn lực tấn công sau giờ nghỉ. Chỉ một phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Văn Quyết kịp thời gỡ hòa, thắp lại hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, khi thế trận đang dần nghiêng về Hà Nội, pha phản lưới nhà của Công Nhật ở phút 69 lại khiến nỗ lực ấy trở nên vô nghĩa.

Những phút cuối, đoàn quân của HLV Kewell miệt mài dâng cao, nhưng các pha phối hợp thiếu gắn kết khiến họ không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của Hà Tĩnh. Trận đấu khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về đội bóng núi Hồng. So với chiến thắng trước Becamex TP.HCM ở vòng 8, Hà Nội cho thấy dấu hiệu chững lại, đặc biệt là trong khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Thất bại khiến Hà Nội tạm thời xếp ở vị trí thứ 7 với 11 điểm sau 9 vòng đấu. Trong khi đó, Hà Tĩnh vượt lên xếp thứ 6 với 12 điểm. Dù mới dẫn dắt đội bóng thủ đô 3 trận, HLV Kewell đang chịu không ít áp lực khi Hà Nội chưa thể hiện được phong độ ổn định, đúng với vị thế của ứng viên vô địch.