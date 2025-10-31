Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Harry Kewell thua trận thứ hai ở V.League

  • Thứ sáu, 31/10/2025 20:03 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Tối 31/10 (giờ Hà Nội), HLV Harry Kewell không thể giúp CLB Hà Nội thoát thua trước Hà Tĩnh thuộc vòng 9 V.League 2025/26.

HLV Harry Kewell chưa thể giúp CLB Hà Nội bay cao. Ảnh: Hanoi Football Club.

Hà Nội tiếp tục gây thất vọng khi để thua 1-2 trên sân Hà Tĩnh. Đây cũng là trận thua thứ hai của HLV Harry Kewell kể từ khi nắm quyền đội bóng thủ đô. Dù kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội, Hà Nội vẫn bế tắc trong khâu dứt điểm và mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng.

Chủ nhà Hà Tĩnh nhập cuộc tự tin và chơi kỷ luật. Lê Viktor mở tỷ số ở phút 41 khiến Hà Nội phải dồn toàn lực tấn công sau giờ nghỉ. Chỉ một phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Văn Quyết kịp thời gỡ hòa, thắp lại hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, khi thế trận đang dần nghiêng về Hà Nội, pha phản lưới nhà của Công Nhật ở phút 69 lại khiến nỗ lực ấy trở nên vô nghĩa.

Những phút cuối, đoàn quân của HLV Kewell miệt mài dâng cao, nhưng các pha phối hợp thiếu gắn kết khiến họ không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của Hà Tĩnh. Trận đấu khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về đội bóng núi Hồng. So với chiến thắng trước Becamex TP.HCM ở vòng 8, Hà Nội cho thấy dấu hiệu chững lại, đặc biệt là trong khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Thất bại khiến Hà Nội tạm thời xếp ở vị trí thứ 7 với 11 điểm sau 9 vòng đấu. Trong khi đó, Hà Tĩnh vượt lên xếp thứ 6 với 12 điểm. Dù mới dẫn dắt đội bóng thủ đô 3 trận, HLV Kewell đang chịu không ít áp lực khi Hà Nội chưa thể hiện được phong độ ổn định, đúng với vị thế của ứng viên vô địch.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Nam Định không thắng trận thứ 6 liên tiếp

Chiều 31/10, Nam Định nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 6 khi để HAGL cầm hòa 2-2 thuộc vòng 9 V.League 2025/26.

2 giờ trước

Kiều Oanh

harry kewell harry Kewell Hà Nội Vleague

    Đọc tiếp

    Phut VAR dinh menh giua Viet Nam va Malaysia hinh anh

    Phút VAR định mệnh giữa Việt Nam và Malaysia

    8 giờ trước 13:02 31/10/2025

    0

    FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết kỷ luật FAM liên quan đến vụ gian lận trong quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ dù thời hạn công bố dự kiến là ngày 30/10 đã trôi qua.

    Xuan Son va vo di du lich hinh anh

    Xuân Son và vợ đi du lịch

    19:12 30/10/2025 19:12 30/10/2025

    0

    Trong lúc đồng đội di chuyển vào Gia Lai chuẩn bị cho vòng 9 V.League, tiền đạo Nguyễn Xuân Son dành thời gian cùng vợ tận hưởng chuyến du lịch ở Ninh Bình.

    Buoc ngoat cho Barcelona hinh anh

    Bước ngoặt cho Barcelona

    20 phút trước 20:37 31/10/2025

    0

    Sau nhiều tháng trì hoãn, Barcelona cuối cùng ấn định ngày "chạy thử" sân Camp Nou mới, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước khi chính thức tái mở cửa sân bóng huyền thoại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý