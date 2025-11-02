HLV Popov gieo sầu cho Thanh Hóa

Tối 2/11, Thể Công Viettel thắng Thanh Hóa 1-0 ở vòng 9 V.League 2025/26 diễn ra trên sân nhà của đội bóng xứ Thanh.

Đinh Viết Tú ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel đánh bại Thanh Hóa. Ảnh: FBNV.

Trận đấu trên sân Thanh Hóa đánh dấu ngày trở lại đặc biệt của HLV Velizar Popov, người từng đưa đội bóng xứ Thanh giành 2 Cúp Quốc gia và 1 Siêu Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, ở lần trở lại này, chiến lược gia người Bulgaria lại ở bên kia chiến tuyến, dẫn dắt Thể Công Viettel, chạm trán chính những học trò cũ từng cùng ông viết nên vinh quang.

Trận đấu diễn ra không quá hấp dẫn, song bàn thắng duy nhất lại đến từ một khoảnh khắc đẳng cấp. Phút 30, bóng được phá ra khỏi vòng cấm của Thanh Hóa và tìm đến chân Viết Tú. Hậu vệ này xử lý bình tĩnh rồi tung cú vuốt má ngoài chân phải cực kỳ kỹ thuật, đưa bóng bay vòng cung vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Xuân Hoàng. Viết Tú không ăn mừng, bởi bàn thắng đến trước khán đài nơi anh từng gắn bó.

Sau đó, Thanh Hóa nỗ lực dâng cao nhưng gần như bế tắc trong khâu tấn công. Hàng công của đội chủ nhà không thể tạo ra sự khác biệt dù có thời điểm dồn toàn lực ở cuối trận. Trận đấu khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội bóng áo lính.

Thất bại trước Thể Công Viettel khiến Thanh Hóa tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Thầy trò HLV Choi Won Kwon chỉ có 7 điểm sau 9 vòng và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Thể Công Viettel trở lại top 3 với 18 điểm.