Tiến Linh phung phí cơ hội, CA TPHCM thua ngược Hải Phòng

Dù có bàn thắng mở tỷ số từ sớm, CA TP.HCM lại để thua ngược Hải Phòng 1-2 ở vòng 9 V.League 2025/26 diễn ra tối 1/11 trên sân Thống Nhất.

Trên sân Thống Nhất, CA TP.HCM nhập cuộc hứng khởi và sớm tạo được lợi thế nhờ pha phối hợp ăn ý giữa Quang Hùng và Nguyễn Thái Quốc Cường ở phút 11. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội bóng ngành Công an chơi tự tin, kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và dồn ép đối thủ.

Tuy nhiên, ưu thế ấy không được duy trì quá lâu khi bước sang hiệp 2, Hải Phòng vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng lật ngược thế cờ. Chỉ trong vòng 4 phút, từ phút 60 đến 64, Friday và Tagueu lần lượt ghi bàn đưa đội khách ngược dòng ấn tượng.

Đáng nói, đây là trận đấu mà CA TP.HCM cầm bóng vượt trội, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, trung tâm trong các pha phối hợp tấn công, lại tỏ ra kém duyên khi nhiều lần sút ra ngoài hoặc bị thủ môn Hải Phòng cản phá. Hàng công bế tắc trong khi hàng thủ thiếu tập trung khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Cuối hiệp 2, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không hiệu quả. CA TP.HCM đành chấp nhận thất bại 1-2 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến họ tạm dừng ở vị trí thứ 5 với 14 điểm, trong khi chiến thắng giúp Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 3 với 17 điểm.

Ở các cặp đấu sớm, Ninh Bình bị Becamex TP.HCM cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng và SLNA cũng chia điểm với tỷ số tương tự, khiến cục diện nhóm cuối bảng trở nên khó lường sau 9 vòng đấu khi đẩy PVF-CAND và HAGL xuống hai vị trí cuối bảng.