Mùa giải giờ mới bắt đầu với CLB Hà Nội

CLB Hà Nội có thói quen bắt đầu mùa giải khá chậm chạp, làn gió mới từ HLV Harry Kewell và tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên sẽ là điểm tựa để bay cao ở giai đoạn 2.

Khởi đầu mùa giải 2025/26, CLB Hà Nội có chuỗi 5 trận không thắng (2 hòa, 3 thua) và còn bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Kết quả nghèo nàn khiến đội bóng thủ đô buộc phải chia tay HLV Makoto Teguramori. Nhưng với những người theo dõi CLB Hà Nội lâu năm, việc khởi đầu chậm chạp gần như là “thói quen” của đội bóng này. Vì sau đó họ luôn vùng lên mạnh mẽ ở giai đoạn hai.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên là nguồn cảm hứng mới để CLB Hà Nội hồi sinh.

Từ khởi đầu chậm đến dấu hiệu hồi sinh

Sự xuất hiện của HLV Kewell trở thành bước ngoặt quan trọng. Sau vài tuần làm việc, chiến lược gia người Australia nhanh chóng tạo ra dấu ấn rõ rệt khi kết nối tốt giữa ngoại binh với nội binh, và quan trọng là xây dựng lối chơi mới dựa trên nền tảng nhiều năm của đội.

Chiến thắng đậm 4-0 trước đội bóng yếu PVF-CAND có thể chưa “đủ đô”, nhưng dù sao CLB Hà Nội đã thể hiện lại được hình ảnh quen thuộc: kiểm soát bóng mạch lạc, pressing có tổ chức và tấn công đa dạng. “Các cầu thủ hiểu nhau hơn trong lối chơi, duy trì được nhịp độ suốt cả trận. Tôi ấn tượng với tốc độ thích nghi và tư duy bóng đá của họ”, HLV Kewell nói về dấu hiệu đã có sự gắn kết giữa tân HLV trưởng và tập thể cầu thủ.

Bên cạnh điểm nhấn HLV Kewelll, sự hồi sinh của CLB Hà Nội còn mang dấu ấn của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Sau giai đoạn tập chay, Hên nhanh chóng hòa nhập và trở thành nguồn cảm hứng mới cho hàng tiền vệ.

“HLV Kewell rất hiểu chúng tôi vì từng là cầu thủ đẳng cấp. Những ý tưởng tấn công của ông rất sáng tạo, giúp cả đội tự tin hơn và đặt trọn niềm tin vào ông”, Hên cũng dành lời tốt đẹp đến với tân HLV trưởng đội bóng.

Dưới bàn tay của HLV Kewell, một số trụ cột tưởng chừng đã qua thời đỉnh cao cũng “hồi sinh”, đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng. Đội phó của CLB Hà Nội đang lấy lại sự tự tin và cảm giác bóng, trở lại vai trò kết nối các tuyến trong lối chơi kiểm soát mà nhà cầm quân người Australia hướng tới.

CLB Hà Nội cần thêm những gương mặt trẻ sẵn sàng tỏa sáng.

Tuy nhiên, thử thách cho HLV Kewell còn có bài toán chiều sâu lực lượng. Ngoài Nguyễn Văn Trường nổi danh ở U23 Việt Nam, CLB Hà Nội gần như chưa có gương mặt trẻ nào sẵn sàng kế thừa cho những cựu binh như Văn Quyết hay chính Hoàng Hên trong tương lai gần. Để duy trì vị thế của CLB hàng đầu Việt Nam, Hà Nội FC cần xây dựng lại hệ thống.

Cơ hội để khẳng định

Ở vòng 11, CLB Hà Nội sẽ làm khách trên sân Thiên Trường, gặp CLB Nam Định - đang sa sút sau chuỗi trận đáng thất vọng. Đây là thời điểm thích hợp để thầy trò HLV Kewell khẳng định sự trở lại của mình. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng thủ đô bám sát nhóm đầu và tạo cú hích tinh thần lớn cho giai đoạn 2.

Mùa giải của CLB Hà Nội có lẽ giờ mới thật sự bắt đầu. Sau những ngày đầu đầy nghi ngờ, đội bóng Thủ đô đang dần tìm lại bản ngã với phong cách thi đấu hiện đại và tinh thần chiến đấu quen thuộc.

Nếu tiếp tục duy trì đà hứng khởi này, “làn gió Harry Kewell, Hoàng Hên” có thể sẽ thổi mạnh hơn nữa để mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho hành trình của Hà Nội FC ở mùa giải 2025/26.