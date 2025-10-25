Hoàng Hên lập công, HLV Kewell có chiến thắng đầu tiên

Tối 25/10, HLV Harry Kewell có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2025/26 khi CLB Hà Nội thắng ngược 3-2 trước Becamex TP.HCM ở vòng 8 diễn ra trên sân Bình Dương.

CLB Hà Nội có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Harry Kewell. Ảnh: Thủ Khúc.

Ba bàn thắng của Hà Nội được ghi do công của Daniel Passira ở phút 45, bàn thắng của Hoàng Hên ở phút 57 và cú sút của Xuân Mạnh ở phút 90+3. Trước đó, Becamex TP.HCM có bàn thắng sớm nhờ pha làm bàn của Việt Cường ở phút 24. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài lâu khi CLB Hà Nội chơi áp đảo trong phần lớn thời gian còn lại, kiểm soát thế trận và tận dụng tốt các cơ hội.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải có 3 lần đưa ra quyết định thổi phạt đền. Ở lần đầu tiên, Hoàng Hên thành công trên chấm 11 m giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước 2-1.

Hai quả phạt đền còn lại thuộc về đội chủ nhà.Trong đó, Oduenyi được giao trọng trách đá penalty ở phút 80 nhưng lại dứt điểm đưa bóng bay thẳng lên trời. Hugo Alves là người thực hiện cú sút 11 m ở phút 90+11 giúp Becamex TP.HCM rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Trận đấu của hai đội diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, trời đổ mưa lớn ngay sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên và bị gián đoạn khoảng 20 phút. Sân trơn, bóng ướt khiến các pha xử lý kỹ thuật và phối hợp của hai đội liên tục bị gián đoạn. Dù vậy, Hà Nội vẫn thể hiện bản lĩnh và khả năng thích nghi tốt hơn, trong khi đội chủ nhà dần bộc lộ sự hụt hơi ở hiệp hai.

Chiến thắng 3-2 giúp HLV Harry Kewell có được thắng lợi đầu tiên tại V.League. Đồng thời, với 3 điểm giành được trên sân Bình Dương, đội bóng thủ đô tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 8 vòng đấu. Trong khi đó, Becamex TP.HCM chỉ có 7 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ 10.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân PVF, PVF-CAND dù có bàn thắng sớm nhưng không thể tạo ra bất ngờ trước Ninh Bình. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh để thua ngược 1-3 và tạm đứng thứ 8, trong khi Ninh Bình tiếp tục nối dài mạch bất bại, củng cố ngôi đầu bảng với 20 điểm.