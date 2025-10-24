Rộ tin HLV Vũ Hồng Việt chia tay Nam Định

Bóng đá Việt Nam xôn xao trước thông tin HLV Vũ Hồng Việt chuẩn bị chia tay CLB Thép Xanh Nam Định.

HLV Vũ Hồng Việt được xho là xin thôi dẫn dắt CLB thành Nam.

HLV Vũ Hồng Việt được cho là từ chức HLV trưởng sau thất bại 1-3 trước Gamba Osaka tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26 hôm 22/10. Điều này sẽ đặt dấu chấm hết cho triều đại rực rỡ bậc nhất trong lịch sử đội bóng thành Nam. Ban lãnh đạo CLB xem xét giữ ông lại thêm một trận trước khi chính thức chia tay.

Chiến lược gia sinh năm 1979 đưa Nam Định lên đỉnh V.League hai mùa liên tiếp (2023/24 và 2024/25), thổi vào Thiên Trường luồng sinh khí mạnh mẽ và niềm tự hào hiếm có. Nhưng ánh hào quang ấy đang dần phai nhạt.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến đội bóng sa sút đáng lo ngại. Sau 10 vòng đấu, Nam Định đứng thứ 10/14 đội, hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm. Trận thua trước Gamba Osaka là thất bại thứ 5 trong 10 trận gần nhất, với chuỗi phong độ phập phù khiến người hâm mộ ngao ngán.

Thất bại cũng phơi bày sự chênh lệch lớn về đẳng cấp và tinh thần thi đấu giữa Nam Định với các đối thủ châu lục. Dàn sao được đầu tư mạnh mẽ của đội bóng thành Nam chưa cho thấy dấu hiệu gắn kết hay bản lĩnh cần có khi ra sân chơi quốc tế.

Thống kê cho thấy Nam Định kiểm soát bóng trung bình 60,1% mỗi trận, tung ra tới 13,5 cú sút, nhưng họ chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn sau 7 trận, con số khó chấp nhận với một đội hình được định giá gần 10 triệu euro.