Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Rộ tin HLV Vũ Hồng Việt chia tay Nam Định

  • Thứ sáu, 24/10/2025 10:48 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Bóng đá Việt Nam xôn xao trước thông tin HLV Vũ Hồng Việt chuẩn bị chia tay CLB Thép Xanh Nam Định.

HLV Vũ Hồng Việt được xho là xin thôi dẫn dắt CLB thành Nam.

HLV Vũ Hồng Việt được cho là từ chức HLV trưởng sau thất bại 1-3 trước Gamba Osaka tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26 hôm 22/10. Điều này sẽ đặt dấu chấm hết cho triều đại rực rỡ bậc nhất trong lịch sử đội bóng thành Nam. Ban lãnh đạo CLB xem xét giữ ông lại thêm một trận trước khi chính thức chia tay.

Chiến lược gia sinh năm 1979 đưa Nam Định lên đỉnh V.League hai mùa liên tiếp (2023/24 và 2024/25), thổi vào Thiên Trường luồng sinh khí mạnh mẽ và niềm tự hào hiếm có. Nhưng ánh hào quang ấy đang dần phai nhạt.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến đội bóng sa sút đáng lo ngại. Sau 10 vòng đấu, Nam Định đứng thứ 10/14 đội, hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm. Trận thua trước Gamba Osaka là thất bại thứ 5 trong 10 trận gần nhất, với chuỗi phong độ phập phù khiến người hâm mộ ngao ngán.

Thất bại cũng phơi bày sự chênh lệch lớn về đẳng cấp và tinh thần thi đấu giữa Nam Định với các đối thủ châu lục. Dàn sao được đầu tư mạnh mẽ của đội bóng thành Nam chưa cho thấy dấu hiệu gắn kết hay bản lĩnh cần có khi ra sân chơi quốc tế.

Thống kê cho thấy Nam Định kiểm soát bóng trung bình 60,1% mỗi trận, tung ra tới 13,5 cú sút, nhưng họ chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn sau 7 trận, con số khó chấp nhận với một đội hình được định giá gần 10 triệu euro.

CLB Nam Định lại nhận gáo nước lạnh cho tham vọng châu Á

Hai mùa giải liên tiếp thi đấu Cúp C2 châu Á, CLB Nam Định đầu tư rất nhiều để cải thiện chiều sâu lực lượng, nhưng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách trình độ với nền bóng đá số 1 là Nhật Bản.

46:2737 hôm qua

Nam Định trắng tay trước đại diện của Nhật Bản

Chiều 22/10, Nam Định để thua 1-3 trước Gamba Osaka ở lượt trận thứ 3, bảng F, AFC Champions League Two 2025/26.

47:2806 hôm qua

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

HLV Vũ Hồng Việt HLV Vũ Hồng Việt Nam Định chia tay

    Đọc tiếp

    Bi kich cua Endrick hinh anh

    Bi kịch của Endrick

    2 giờ trước 16:00 24/10/2025

    0

    Có những câu chuyện bóng đá bắt đầu bằng ánh sáng rực rỡ và kết thúc trong im lặng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý