CLB Nam Định lại nhận gáo nước lạnh cho tham vọng châu Á

Hai mùa giải liên tiếp thi đấu Cúp C2 châu Á, CLB Nam Định đầu tư rất nhiều để cải thiện chiều sâu lực lượng, nhưng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách trình độ với nền bóng đá số 1 là Nhật Bản.

Sau khi thống trị V.League, CLB Nam Định bước ra sân chơi châu lục với khát vọng vươn tầm. Thế nhưng, mỗi lần đối đầu các đại diện Nhật Bản, đội bóng thành Nam lại nhận “gáo nước lạnh”.

Ở mùa 2024/25, họ bị loại ở Cúp C2 châu Á sau thất bại với tổng tỷ số 0-7 trước Sanfrecce Hiroshima. Một năm sau, dù đầu tư mạnh tay hơn, CLB Nam Định vẫn không thể tạo bất ngờ khi thua 1-3 trên sân nhà của CLB Gamba Osaka, vòng bảng Cúp C2 châu Á tối 22/10.

Dàn ngoại binh chưa thể giúp CLB Nam Định vươn tầm châu lục.

Nỗ lực vươn tầm của CLB Nam Định

Thống trị V.League hai mùa liên tiếp, CLB Nam Định khát vọng đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam ra châu lục. Đội bóng không ngần ngại chi mạnh tay để chiêu mộ ngoại binh Nam Mỹ, châu Âu, thậm chí chấp nhận hy sinh một phần thành tích trong nước nhằm dồn lực cho sân chơi quốc tế.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại cho thấy tham vọng vẫn cần thời gian dài để cải thiện thực lực về nền tảng chuyên môn bóng đá. Trong trận gặp Gamba Osaka, CLB Nam Định sử dụng đội hình 8/11 cầu thủ ngoại binh nhưng vẫn lép vế toàn diện trước đội hình chỉ dùng 1 ngoại binh của đội bóng Nhật Bản.

Theo thống kê, Gamba Osaka kiểm soát bóng 67%, tung ra 28 cú sút (so với 13 của Nam Định), tạo ra 7 cơ hội nguy hiểm và 8 pha dứt điểm trúng đích – gấp đôi đối thủ. Đội bóng Nhật Bản còn thực hiện hơn 628 đường chuyền với độ chính xác 89%, trong khi Nam Định chỉ đạt 76%. Cách biệt về tốc độ xử lý, khả năng thoát pressing và tính tổ chức lộ rõ trong từng pha bóng.

Trận đấu này cho thấy Nam Định chưa thể “đứng chung mâm” với các CLB hàng đầu châu lục, dù đã đầu tư mạnh tay vào dàn ngoại binh. Họ thiếu sự kết nối, chưa đạt độ nhuần nhuyễn trong vận hành chiến thuật và phản ứng chậm trong các tình huống chuyển đổi.

CLB Gamba Osaka chỉ sử dụng duy nhất ngoại binh cho vị trí tiền đạo cắm.

Khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá

Sự đầu tư của Nam Định cần được ghi nhận. Thất bại trước Gamba Osaka là sự phản ánh khoảng cách trình độ rất lớn giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản.

Các đội bóng Nhật không chỉ sở hữu cầu thủ có kỹ thuật, tư duy chiến thuật vượt trội mà còn được hậu thuẫn bởi hệ thống vận hành chuyên nghiệp: đào tạo trẻ, khoa học thể thao, dữ liệu chiến thuật và chiến lược dài hạn.

Trong khi đó, CLB Nam Định vẫn loay hoay với bài toán tổ chức, sự gắn kết và đặc biệt là khả năng thích ứng chiến thuật.

HLV Vũ Hồng Việt có thể bị chỉ trích, nghi ngờ năng lực, nhưng xét toàn cảnh, không có HLV Việt Nam nào đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để gánh vác “núi công việc” tại đội bóng thành Nam, với mục tiêu vừa giữ vững vị thế tại V.League, vừa vươn tầm ra châu Á. Nhiệm vụ vốn vượt ngoài năng lực hệ thống đào tạo HLV trong nước hiện nay.

Cần nhìn nhận thất bại của Nam Định bằng con mắt thực tế. Với một nền bóng đá vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, trận thua 1-3 không phải là điều đáng xấu hổ, mà là lời cảnh tỉnh cho tham vọng đi tắt đón đầu.

CLB Nam Định đang là biểu tượng của khát vọng vươn tầm châu lục của bóng đá Việt Nam ở cấp CLB. Trận thua trước Gamba Osaka cho thấy con đường ấy sẽ không thể rút ngắn chỉ bằng tiền và ngoại binh, mà cần một nền tảng chiến lược, hệ thống và bản lĩnh tương xứng.

Từ những năm đầu thế kỷ 21 đến hiện tại, bóng đá Nhật Bản đã trải qua nhiều cuộc cách mạng toàn diện từ đào tạo trẻ, giải đấu chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng và liên kết với các giải đấu hàng đầu để xuất khẩu cầu thủ. Chính “hệ sinh thái” ấy trong hơn 5 năm qua đã giúp họ thắng được Tây Ban Nha, Đức hay gần nhất là Brazil.

Còn với bóng đá Việt Nam, khi mà mỗi mùa giải chuyên nghiệp vẫn còn thấp thỏm lo chuyện có đội bóng bỏ giải, thì rõ ràng, khoảng cách trình độ không thể sớm được thu hẹp. Và thất bại của Nam Định nếu được nhìn nhận đúng chính là lời nhắc rằng, không có con đường tắt nào để vươn tới đẳng cấp châu lục.