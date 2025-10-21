CLB Nam Định đánh đổi V.League lấy thành tích quốc tế

Vừa chinh chiến trong nước, vừa vươn ra châu lục, CLB Nam Định đang trải qua mùa giải bận rộn nhất trong lịch sử.

Tham vọng “làm nên chuyện” ở đấu trường quốc tế giúp họ thăng hoa tại AFC, nhưng cũng khiến đội bóng thành Nam hụt hơi ở V.League.

Tham vọng lớn, cái giá không nhỏ

Bước vào mùa giải 2025/26, Nam Định không giấu giếm tham vọng vươn tầm khu vực. Dưới thời HLV Vũ Hồng Việt, đội bóng cùng lúc thi đấu ở bốn mặt trận: V.League, Cúp Quốc gia, Cúp C2 châu Á và Giải CLB Đông Nam Á - một thử thách chưa từng có trong lịch sử CLB.

Sau 10 trận trên mọi đấu trường, Nam Định thắng 5, hòa 1 và thua 4 - con số không tệ với một đội phải chia sức bốn hướng. Vấn đề là sự chênh lệch rõ rệt giữa hai mặt trận: khi ở AFC, họ khởi đầu ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp, ghi 4 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần; thì ở V.League, thầy trò Vũ Hồng Việt lại trượt dài với chuỗi 4 trận không thắng (1 hòa, 3 thua), rơi xuống vị trí thứ 9/14.

“Chúng tôi đang phải chia sức cho nhiều đấu trường, ưu tiên hiện nay là duy trì thể lực và phong độ ổn định cho nhóm đá quốc tế”, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận sau thất bại thứ ba liên tiếp ở vòng 7 V.League.

Câu nói ngắn gọn ấy phản ánh trọn vẹn tình cảnh của Nam Định: họ không yếu, nhưng đang phải trả giá cho khát vọng lớn hơn.

Tham vọng “vươn tầm châu Á” được cụ thể hóa bằng việc CLB Nam Định tăng cường mạnh mẽ lực lượng ngoại binh ngay từ đầu mùa. Theo thống kê từ các nguồn, đội hình hiện có tới gần 15 cầu thủ ngoại - chiếm gần 40% quân số. Đây là tỷ lệ cao hiếm thấy ở một CLB V.League, thể hiện rõ định hướng đánh lớn tại đấu trường khu vực.

Những cái tên như Caique, Dijks Mitchell, Lucas Silva, Caio Cesar, Eid Mahmoud, Walber, Percy Tau hay Kristoffer Hansen trở thành trụ cột trong các trận đấu quốc tế. Họ mang đến tốc độ, sức mạnh và độ sắc sảo mà bóng đá Việt khó có được, giúp Nam Định chơi sòng phẳng trước các đối thủ trong khu vực.

Tuy nhiên, thành tích rực rỡ ấy lại che khuất một thực tế khác: dàn nội binh của Nam Định đang kiệt sức. Lịch thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ Việt phải di chuyển và thi đấu gần như liên tục. Ngay cả những người ít ra sân cũng không tránh khỏi mệt mỏi thể chất và căng thẳng tâm lý.

Đội hình nội vẫn là bộ khung quen thuộc: Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Hồng Duy, Văn Kiên, Văn Vĩ, Văn Công, Hoàng Anh… cùng các tân binh như Lâm Ti Phông, A Mít, Đặng Văn Tới, Ngô Đức Huy. Phần lớn trong số họ đã ở tuổi 28-30, dày dạn kinh nghiệm nhưng không còn sung mãn như trước.

Mật độ thi đấu 3 trận/tuần khiến nhiều trụ cột không thể duy trì phong độ cao. Lực lượng dự bị chưa đủ chất lượng để xoay vòng, khiến Nam Định phải đối mặt với nguy cơ hụt hơi ở cả hai chiến tuyến.

Cân bằng hay đánh đổi?

Rõ ràng, HLV Vũ Hồng Việt đang ở trong tình thế “đi dây”: giữ thành tích ở V.League hay dồn sức cho châu lục? Khi được hỏi về ưu tiên của CLB, ông từng nói thẳng: “Cái khó là phải cân bằng giữa hai mục tiêu, nhưng chúng tôi sẵn sàng hy sinh một phần ở V.League để làm nên chuyện tại AFC”.

Đó là tuyên bố táo bạo, nhưng cũng phản ánh đúng chiến lược hiện nay. Nam Định hiểu rằng, thành tích ở đấu trường quốc tế có thể đem lại hình ảnh và giá trị lớn hơn nhiều so với vài bậc xếp hạng tại giải quốc nội. Song, cái giá của sự đánh đổi ấy là nguy cơ sa sút phong độ trong nước - điều mà CLB không thể xem nhẹ nếu không muốn cuốn vào cuộc đua trụ hạng khi mùa giải đi qua nửa chặng đường.

Giữa vòng xoáy lịch thi đấu, kỳ chuyển nhượng giữa mùa sắp tới sẽ là cơ hội quan trọng để Nam Định làm mới đội hình. Ưu tiên hàng đầu là bổ sung nhân sự cho hàng thủ và các vị trí tấn công nội - vốn đang thiếu sức cạnh tranh và chiều sâu. Nếu không được tăng cường, Nam Định có nguy cơ đuối sức ở giai đoạn hai, khi V.League bước vào thời điểm khốc liệt nhất.

Sau 10 trận, thành tích của Nam Định vẫn đáng ghi nhận. Họ đang đại diện cho bóng đá Việt Nam thi đấu sòng phẳng ở AFC Challenge League, và đó là niềm tự hào không nhỏ. Nhưng để hành trình “vươn tầm châu Á” không trở thành con dao hai lưỡi, CLB cần nhiều hơn nữa - từ chiều sâu lực lượng, chiến lược xoay vòng hợp lý, đến khả năng duy trì thể lực cho toàn đội.

Nam Định đang sống trong mùa giải bận rộn nhất lịch sử, giữa khát vọng khẳng định vị thế và thực tế khắc nghiệt của bóng đá hiện đại. Họ có thể chưa chạm đến vinh quang, nhưng đã chạm vào giới hạn - và chính nơi đó, bản lĩnh của một đội bóng lớn sẽ được thử thách thật sự.