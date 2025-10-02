Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá Việt Nam toàn thắng ở AFC Champions League

  • Thứ năm, 2/10/2025 21:43 (GMT+7)
Hai CLB V.League là Công An Hà Nội và Nam Định giúp bóng đá Việt Nam có thành tích toàn thắng ở loạt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.

Hiệp đấu bùng nổ của Rogerio Alves khi lập cú đúp. Ảnh: CLB CAHN.

Tối 2/10, tại lượt trận thứ hai AFC Champions League Two 2025/26, CLB CAHN thắng Tai Po 3-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng E. Cú đúp của Rogerio Alves ngay trong hiệp một và một bàn của Phan Văn Đức ở cuối trận giúp đại diện thủ đô thắng dễ đội bóng từ Hong Kong (Trung Quốc).

Chiến thắng của CAHN là kết quả tất yếu, bởi họ áp đảo đối thủ trên mọi phương diện. Theo thống kê từ FlashScore, đội chủ nhà đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.69, kiểm soát bóng 64%, tung ra 20 cú sút với 6 lần đưa bóng trúng đích.

Trong khi đó, Tai Po chỉ dừng lại ở mức xG 0.76, có 13 pha dứt điểm nhưng cũng chỉ 6 lần trúng mục tiêu, cho thấy sự khác biệt rõ rệt về chất lượng cơ hội lẫn khả năng dứt điểm.

Trước đó, CLB Nam Định cũng vượt qua chủ nhà Eastern, một đại diện khác của bóng đá Hong Kong với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của tân binh Kristoffer Hansen ở phút 54 giúp CLB Nam Định giành 3 điểm quan trọng trên đất khách.

Với Nam Định, đây là trận đấu họ ra sân với đội hình toàn ngoại binh. Tuy nhiên, đại diện V.League không hề có một buổi tối dễ dàng. Họ chỉ kiểm soát bóng 44%, số pha dứt điểm ngang bằng với chủ nhà (10 lần), trong đó có 4 lần đưa bóng trúng khung thành. Thế nhưng, chính khoảnh khắc tận dụng thời cơ của Kristoffer Hansen trong hiệp hai mang đến bước ngoặt và giúp Nam Định giành chiến thắng.

Với kết quả này, Nam Định tạm dẫn đầu bảng F AFC Champions League Two 2025/26 với 6 điểm sau 2 loạt trận đầu tiên. Trong khi đó, CAHN với 4 điểm sau 2 lượt trận cũng tạm dẫn đầu bảng E khi hơn chính đối thủ Tai Po 1 điểm.

Tường Linh

