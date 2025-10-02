'Lamine Yamal không nên coi mình là ngôi sao quá sớm'

Trận thua 1-2 của Barcelona trước Paris Saint-Germain tại vòng bảng Champions League không chỉ phơi bày khoảng cách thực lực giữa hai đội, mà còn đặt Lamine Yamal vào tâm điểm bàn luận của truyền thông Tây Ban Nha.

Lamine Yamal tịt ngòi trong trận Barca thua PSG 1-2.

Ngôi sao 18 tuổi - vừa giành Kopa Trophy cho cầu thủ U21 xuất sắc tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 - có màn trình diễn chưa trọn vẹn, khi khởi đầu bùng nổ nhưng dần mờ nhạt trong hiệp hai.

Yamal ra sân với sự kỳ vọng khổng lồ, nhất là sau khi để vuột Quả bóng Vàng 2025 vào tay Ousmane Dembele. Những pha đi bóng và xử lý kỹ thuật của anh vẫn khiến khán giả tại Montjuïc phấn khích, nhưng chừng đó chưa đủ để xoay chuyển cục diện trước PSG - đội bóng đầy bản lĩnh và giàu thể lực.

Không ngạc nhiên khi báo chí Tây Ban Nha chia rẽ quan điểm. Radio Marca thẳng thừng cho rằng Yamal “không nên coi mình là ngôi sao quá sớm” khi chưa giành được những danh hiệu lớn như Quả bóng Vàng hay Champions League.

AS ghi nhận anh khởi đầu ấn tượng, chuyền bóng và tạo cơ hội liên tục, nhưng kết luận rằng cầu thủ này “vụng về và thiếu ý tưởng” ở hiệp hai, đồng thời nhấn mạnh: “Yamal còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn chạm tới đỉnh cao”.

Trong khi đó, Mundo Deportivo - tờ báo thân Barca - vẫn dành sự cảm thông, nhưng cũng chỉ ra rằng cầu thủ 18 tuổi “chưa thể duy trì phong độ cao trong suốt 90 phút”.

Ở tuổi 18, việc trở thành trụ cột tại Barcelona là minh chứng cho tài năng hiếm có. Tuy nhiên, Champions League luôn là bài kiểm tra khắc nghiệt. Trước những đối thủ tầm cỡ như PSG, nơi mỗi pha bóng đều đòi hỏi sự tập trung và bản lĩnh tuyệt đối, sự non nớt của Yamal vẫn lộ rõ.

Dẫu vậy, cần nhớ rằng chỉ sau 5 trận tại La Liga mùa này, Yamal đã có 2 bàn thắng và 4 kiến tạo, góp phần đưa Barca lên ngôi đầu bảng. Con số ấy đủ để chứng minh tầm ảnh hưởng, và quan trọng hơn, tiềm năng phát triển của anh vẫn còn rất lớn.

Sau trận, HLV Hansi Flick không vòng vo khi thừa nhận Barca “chưa ở cùng đẳng cấp với PSG”. Ông nói: “Chúng ta thấy rõ đẳng cấp của PSG. Tôi tin Barca có thể chơi như vậy, nhưng cần cả tập thể duy trì 90 phút tập trung. Toàn đội phải cùng phòng ngự, tấn công, khai thác khoảng trống và tham gia vào lối chơi. PSG cho thấy từng cầu thủ đều biết cách xử lý không gian, tạo lợi thế 1v1, 2v1. Đó là bài học chúng ta cần học hỏi”.

Thông điệp ấy không chỉ dành cho tập thể Barca, mà còn cho chính Lamine Yamal. Để từ “thần đồng” trở thành “ngôi sao lớn”, anh cần nhiều hơn vài khoảnh khắc lóe sáng. Đó phải là sự bền bỉ, ổn định và khả năng tỏa sáng trước những đối thủ mạnh nhất. Và hành trình ấy, sau thất bại trước PSG, mới chỉ thực sự bắt đầu.