Alderete - từ ‘món hời’ 12 triệu euro đến hiện tượng Premier League

Sunderland vừa trở lại Premier League đã gây chấn động, và tâm điểm của câu chuyện là Omar Alderete - trung vệ người Paraguay chỉ tốn 12 triệu euro nhưng nhanh chóng trở thành thủ lĩnh hàng thủ, hiện tượng mới của giải đấu.

Omar Alderete là thủ lĩnh hàng thủ Sunderland.

Sunderland trở lại Premier League với tâm thế của một tân binh khiêm nhường, nhưng chỉ sau vài vòng đấu, họ khiến cả nước Anh phải nhìn bằng ánh mắt khác. Một tập thể trẻ trung, lối chơi tươi mới và sự tự tin hiếm thấy ở một đội bóng mới thăng hạng. Trong bức tranh ấy, nổi bật lên một cái tên gây chấn động: Omar Alderete.

Hiện tượng từ La Liga đến xứ sương mù

Ít ai ngờ một trung vệ từng bị coi là “bình thường” ở La Liga lại bùng nổ dữ dội đến vậy. Chỉ tốn 12 triệu euro để đưa Alderete về từ Getafe vào những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Sunderland sở hữu một thủ lĩnh hàng thủ thực thụ. Cầu thủ người Paraguay nhanh chóng chứng minh giá trị: không chỉ vững vàng trong phòng ngự, anh còn trực tiếp góp công vào chiến thắng.

Trận ra mắt thắng 3-0 trước West Ham ở vòng 1 Premier League, Alderete tung đường chuyền dài hơn 30 mét thành kiến tạo. Chưa dừng lại, ở cuộc đối đầu Nottingham Forest thuộc vòng 6 Premier League hôm 27/9, anh đánh đầu ghi bàn quyết định, mang về ba điểm và đưa Sunderland lên vị trí thứ 5. Một màn trình diễn ấn tượng: ghi bàn, giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận và lọt vào đội hình tiêu biểu vòng đấu - trở thành cầu thủ Paraguay thứ hai trong lịch sử Premier League làm được điều này, sau Julio Enciso.

Không chỉ là khoảnh khắc lóe sáng, Alderete đang thể hiện sự ổn định hiếm có. Theo thống kê từ BeSoccer, anh trung bình thực hiện 8,9 lần thu hồi bóng mỗi trận, thắng 60% các pha tranh chấp tay đôi và hiệu suất không chiến đạt 48,15%. Nhờ sự chắc chắn này, Sunderland trở thành đội thủng lưới ít thứ ba giải đấu (4 bàn), chỉ sau Arsenal và Crystal Palace, thậm chí còn tốt hơn cả những “ông lớn” như Liverpool (7), Man City (6) hay Chelsea (8).

Omar Alderete vừa ghi bàn trong trận Sunderland thắng Nottingham Forest thuộc vòng 6 Premier League.

Điểm mạnh của Alderete không chỉ nằm ở khả năng phòng ngự. Anh mang tới sự tự tin cho đồng đội, sự gắn kết cho cả hệ thống. Trong tay HLV Regis Le Bris, trung vệ người Paraguay giống như một “mỏ neo” để cả tập thể bám vào.

Từ bị đánh giá thấp đến thần tượng mới

Điều trớ trêu là khi rời La Liga, Alderete bị xem là cầu thủ bị đánh giá thấp, ít được truyền thông chú ý, một phần bởi hộ chiếu Paraguay chưa bao giờ mang tính “thương hiệu”. Nhưng tại nước Anh, mọi thứ đổi khác. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, Alderete trở thành thần tượng tại Sunderland, đến mức CĐV sáng tác hẳn bài hát riêng để ca ngợi anh.

Ở tuổi 28, Alderete đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất sự nghiệp. Màn thể hiện xuất sắc tại Premier League không chỉ giúp anh nâng tầm giá trị bản thân, mà còn mở ra hy vọng lớn cho tuyển Paraguay, trong bối cảnh World Cup 2026 đang tới gần. Người hâm mộ xứ sở Nam Mỹ tin rằng Alderete có thể trở thành điểm tựa, như cách Antolín Alcaraz từng tỏa sáng để đưa Paraguay vào tứ kết World Cup 2010.

Từ một bản hợp đồng ít ồn ào, Omar Alderete viết nên câu chuyện cổ tích ở xứ sương mù. Anh là minh chứng cho việc bóng đá không chỉ đo bằng giá trị thị trường, mà còn bởi khát vọng và tinh thần chiến đấu. Với Sunderland, Alderete không đơn thuần là một trung vệ - anh là ngọn lửa, là niềm tin, là lý do để cả đội bóng dám mơ về một suất dự Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại Premier League.

Alderete không còn là “ẩn số”, anh là hiện tượng. Và Premier League đang phải nghiêm túc nhìn nhận tân binh Sunderland qua tấm gương sáng mang tên trung vệ Paraguay này.