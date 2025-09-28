Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sunderland thăng hoa tại Premier League

  Chủ nhật, 28/9/2025 06:48 (GMT+7)
Rạng sáng 28/9, Sunderland đánh bại Nottingham 1-0 trên sân khách, qua đó chễm chệ ở vị trí thứ 3 sau 6 vòng.

Sau 6 vòng đã đấu, Sunderland chỉ thua đúng đối thủ cũng vừa lên hạng là Burnley. Trước các CLB có kinh nghiệm dày dặn tại Premier League, "Mèo đen" bất bại.

Nottingham, CLB được coi là hiện tượng ở mùa giải trước trở thành nạn nhân tiếp theo của thầy trò HLV Regis Le Bris. Đội chủ sân Ánh sáng tạm vươn lên thứ 3 với 11 điểm, kém ngôi đầu của Liverpool 4 điểm. Theo Opta, 11 điểm là khởi đầu tốt nhất trong lịch sử dự giải đấu cao nhất nước Anh của Sunderland.

Trong khi đó, Ange Postecoglou tạo cột mốc đáng quên trong sự nghiệp khi trở thành huấn luyện viên chính thức đầu tiên của Nottingham Forest kể từ thế kỷ 19 không thể giành chiến thắng trong năm trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Thất bại ngay tại City Ground càng khiến áp lực đè nặng lên chiến lược gia người Australia, bất chấp việc ông vừa được bổ nhiệm.

Sunderland thang hoa anh 1

Granit Xhaka và đồng đội thăng hoa.

Dù Nottingham kiểm soát phần lớn thời gian trong hiệp một, cơ hội rõ rệt nhất mà họ tạo ra chỉ là cú đánh đầu vọt xà của Chris Wood. Sự phung phí đó nhanh chóng bị trừng phạt, khi từ quả đá phạt gây tranh cãi của Granit Xhaka, Omar Alderete thoải mái đánh đầu hạ gục thủ môn đội chủ nhà, mở tỷ số cho Sunderland ở phút 38.

Sang hiệp hai, Postecoglou tung ra hàng loạt sự thay đổi nhằm xoay chuyển tình thế. Những cái tên như Elliot Anderson, Omari Hutchinson hay Igor Jesus đều để lại dấu ấn, song tất cả đều không thể đánh bại thủ môn Robin Roefs – người có ngày thi đấu xuất sắc với 6 pha cứu thua.

Đáng tiếc nhất vẫn là Chris Wood, khi anh liên tiếp bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi chỉ trong vòng vài phút cuối trận, trong đó có pha đánh đầu ra ngoài khó tin ở khoảng cách 6 m.

Trận thua cho thấy điểm yếu cố hữu của Forest trên sân nhà, nơi họ đã thua 5/7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Ngược lại, Sunderland có thể ngẩng cao đầu khi giành chiến thắng sân khách đầu tiên trong mùa.

